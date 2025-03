Foot Locker keert terug naar winst in vierde kwartaal ondanks algehele omzetdaling

Schoenenretailer Foot Locker rapporteerde een omzetdaling van 5,8 procent, met een totaal van 2,2 miljard dollar voor het vierde kwartaal van 2024. De vergelijkbare omzet vertoonde echter een positieve trend met een stijging van 2,6 procent.

Het bedrijf keerde ook terug naar winst met een nettowinst uit voortgezette activiteiten van 55 miljoen dollar, terwijl de non-GAAP nettowinst steeg tot 82 miljoen dollar.

Voorzitter en CEO Mary Dillon verklaarde: "We hebben in het vierde kwartaal resultaten geleverd die boven onze eerder herziene verwachtingen lagen, doordat onze investeringen en uitvoering leidden tot een positieve vergelijkbare omzet en een aanzienlijke verbetering van de brutomarge ten opzichte van het voorgaande jaar."

De winst per aandeel uit voortgezette activiteiten daalde in het vierde kwartaal tot 0,57 dollar, terwijl de non-GAAP winst steeg tot 0,86 dollar per aandeel ten opzichte van het vierde kwartaal van 2023.

Gedurende het kwartaal opende Foot Locker zeven nieuwe winkels en sloot er 47, wat resulteerde in een totaal van 2.410 winkels in 26 landen in Noord-Amerika, Europa, Azië, Australië en Nieuw-Zeeland per 1 februari 2025. Daarnaast waren er 224 franchisewinkels operationeel in het Midden-Oosten, Europa en Azië.

De prognose van het bedrijf voor 2025 voorspelt een omzetverandering tussen min 1 procent en plus 0,5 procent, een verandering in vergelijkbare omzet tussen 1 procent en 2,5 procent en een non-GAAP winst per aandeel tussen 1,35 dollar en 1,65 dollar.

Dillon merkte verder op: "Hoewel we verwachten dat de druk op de consument en de categoriepromoties tot 2025 onzeker zal blijven, vooral in de eerste helft van het jaar, blijven onze Lace Up Plan-strategieën resoneren bij onze klanten en merkpartners."