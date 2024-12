Foot Locker noteert omzetdaling in derde kwartaal en verlaagt verwachtingen voor 2024 door zwakke consumentenvraag

Foot Locker, de Amerikaanse retailer gespecialiseerd in sneakers en sportkleding, stelt zijn vooruitzichten voor het fiscale jaar 2024 naar beneden bij. Dit besluit volgt op een moeilijk derde kwartaal waarin omzet en winst tegenvielen, zoals blijkt uit het financiële verslag van het bedrijf.

Samenvatting Foot Locker verlaagt de vooruitzichten voor 2024 vanwege tegenvallende resultaten in het derde kwartaal, met een omzetdaling en nettoverlies.

Ondanks de algemene daling, laat Foot Locker groei zien in specifieke gebieden zoals Kids Foot Locker en Champions Sports.

De zwakkere consumentenvraag en promotionele omgeving beïnvloeden de resultaten van Foot Locker negatief.

De totale omzet van Foot Locker daalt met 1,4 procent naar 1,96 miljard dollar (1,9 miljard euro). Het nettoverlies bedraagt 33 miljoen dollar (31,5 miljoen euro), tegenover een nettowinst van 28 miljoen dollar (26,7 miljoen euro) in dezelfde periode vorig jaar. De vergelijkbare omzet [de extra omzet die het concern uit bestaande winkels weet te halen, red.] stijgt echter met 2,4 procent, mede dankzij het succes van Kids Foot Locker en Champions Sports.

Daarnaast boekt Foot Locker voortgang met zijn in 2023 aangekondigde Lace Up-plan. Dit plan richt zich op diversificatie van het merkenportfolio, nieuwe winkelformules en verbeterde technologie. In het derde kwartaal vernieuwt Foot Locker onder dit plan 167 winkels. Het bedrijf boekt naar eigen zeggen sterke prestaties door bijdragen van merken als Hoka, On, Adidas en New Balance.

In het derde kwartaal opent Foot Locker 10 nieuwe winkels, sluit het er 24 en vernieuwt het 167 winkels volgens de nieuwste ontwerpstandaarden van het Lace Up-plan. Wereldwijd beheert het bedrijf nu 2.450 winkels in 26 landen, naast 214 franchisewinkels in het Midden-Oosten en Azië.

Zwakke consumentenvraag en promotionele omgeving drukken cijfers Foot Locker

CEO Mary Dillon stelt dat een zwakkere consumentenvraag en een zeer promotionele omgeving de resultaten negatief beïnvloeden. Buiten belangrijke verkoopperiodes, zoals Back-to-School en het Thanksgiving-weekend, blijft de verkoop over het algemeen traag. Ze vult aan: “Hoewel onze trends begin november onder onze verwachtingen liggen door terughoudende consumentenbestedingen in de aanloop naar de feestdagen, zien we tijdens de Thanksgiving-week een duidelijke en positieve versnelling, vooral in onze winkels,” aldus Dillon.

De retailer blijft zich richten op groei via nieuwe winkelformules en loyaliteitsprogramma’s om zijn positie in de markt te versterken. Dillon benadrukt: “Onze focus op basketbal- en sneakercultuur, samen met samenwerkingen zoals die met de Chicago Bulls, geeft ons vertrouwen in duurzame groei.”

Foot Locker blijft kansen zien

Het bedrijf blijft ondanks successen echter voorzichtig. Dillon onderstreept: “Ondanks sterke prestaties in specifieke periodes blijven we voorzichtig. We verlagen onze verwachtingen voor omzet en winst door de aanhoudend promotionele omgeving en zwakkere vraag buiten de piekverkoopmomenten.”

Voor het fiscale jaar 2024 verwacht Foot Locker een omzetdaling van 1 tot 1,5 procent en een stijging van de vergelijkbare omzet met 1 tot 1,5 procent. De non-GAAP-winst per aandeel wordt geraamd tussen 1,20 en 1,30 dollar. De brutomarge zal naar verwachting uitkomen tussen 28,7 procent en 28,8 procent, beïnvloed door promotionele druk.

Dillon concludeert: “We benutten kansen via onze nieuwe Reimagined-winkels, vernieuwde digitale ervaringen zoals onze nieuwe mobiele app en sterkere klantenbinding via het verbeterde FLX Rewards-programma. Deze strategieën zullen duurzame aandeelhouderswaarde creëren en ons helpen onze EBIT-margedoelstelling van 8,5 tot 9 procent in 2028 te behalen.”