Foot Locker sluit zestig winkels en maakt verlies in Q1

Foot Locker sloot in het eerste kwartaal, eindigend op 3 mei 2025, zestig winkels wereldwijd. Dit leidde tot een verlies door dalende verkopen. Het bedrijf, dat eerder deze maand aankondigde overgenomen te worden door de Amerikaanse sportwinkelketen Dick's Sporting Goods, meldde de sluiting van zestig winkels in de verslagperiode.

De winkelsluitingen betroffen vestigingen in Zuid-Korea, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Griekenland en Roemenië. In april 2025 verkocht Foot Locker zijn gelicentieerde activiteiten in Griekenland en Roemenië aan zijn licentiepartner.

Naast de sluitingen opende Foot Locker negen nieuwe winkels. Elf winkels werden verbouwd en verplaatst. Negenenzestig locaties kregen een update volgens de nieuwe ontwerpstandaarden van het merk.

Dit weerspiegelt de voortdurende uitrol van Foot Locker's 'Reimagined and Refresh'-programma's. Deze programma's zijn ontworpen om de winkelervaring te verbeteren, aldus CEO Mary Dillon in een persbericht.

Dalende verkopen aangepakt voor overname door Dick's

Foot Locker bevestigde de eerder gepubliceerde voorlopige resultaten van het eerste kwartaal. CEO Dillon gaf toen aan dat de resultaten onder de verwachtingen lagen door een wereldwijd afnemende trend in winkelbezoek.

De totale omzet daalde met 4,6 procent tot 1,79 miljard dollar. De vergelijkbare omzet daalde met 2,6 procent. Deze daling werd met name veroorzaakt door een daling van 8,5 procent in de vergelijkbare omzet van Foot Locker's internationale activiteiten. De Noord-Amerikaanse omzet daalde met 0,5 procent.

Foot Locker maakte een verlies in het eerste kwartaal. Het bedrijf ging van een nettowinst van acht miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar naar een nettoverlies van 363 miljoen dollar.

Op non-GAAP-basis bedroeg het nettoverlies zes miljoen dollar. Het nettoverlies per aandeel in het eerste kwartaal bedroeg 3,81 dollar, vergeleken met een winst per aandeel van negen dollarcent in het eerste kwartaal van 2024.