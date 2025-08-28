Foot Locker ziet omzet vertragen in tweede kwartaal te midden van overname

Foot Locker Inc. rapporteert een totale omzetdaling van 2,4 procent tot 1,85 miljard dollar voor het tweede kwartaal van 2025. Dit is een marginale daling ten opzichte van 1,89 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. De daling komt op het moment dat de in New York gevestigde sportwinkelketen zich voorbereidt op de overname door het Amerikaanse bedrijf Dick's Sporting Goods.

Exclusief het effect van wisselkoersschommelingen daalde de totale omzet voor het kwartaal met 3,7 procent. De vergelijkbare omzet daalde met 2 procent, ondanks een stijging van 1,4 procent in de vergelijkbare omzet in Noord-Amerika. Deze winst in Noord-Amerika werd aangevoerd door de Foot Locker, Kids Foot Locker en Champs Sports-ketens van het bedrijf, waarbij Champs Sports het vierde kwartaal op rij een positieve groei van de vergelijkbare omzet liet zien met een stijging van 2 procent.

Winst daalt ondanks kostenbeheersing

De brutomarge voor het kwartaal daalde met 50 basispunten op jaarbasis, gedreven door een daling van 50 basispunten in de handelsmarges. De verkoop-, algemene en administratieve kosten als percentage van de omzet stegen met 20 basispunten, voornamelijk als gevolg van de omzetdaling.

Het bedrijf rapporteerde een nettoverlies van 38 miljoen dollar, vergeleken met een nettoverlies van 12 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. Het verlies per aandeel bedroeg veertig dollarcent, vergeleken met een verlies per aandeel van dertien dollarcent in het tweede kwartaal van 2024.

Winkelmodernisering gaat door

De modernisering van de Foot Locker-winkels ging in het kwartaal door. Het bedrijf opende 2 nieuwe winkels en sloot er 11, waardoor het totale aantal winkels op 2.354 komt, verspreid over 20 landen. Foot Locker verbouwde of verplaatste ook veertien winkels en vernieuwde 52 winkels volgens de bijgewerkte ontwerpnormen.

De voorraden werden aan het einde van het kwartaal gewaardeerd op 1,70 miljard dollar, wat drie komma zeven procent hoger is dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze stijging werd toegeschreven aan een strategische vervroeging van de herfstproducten en een verandering van honderd basispunten in verband met valutaschommelingen.

Dillon spreekt over 'uitdagende' omgeving nu overname door Dick's dichterbij komt

Mary Dillon, algemeen directeur van Foot Locker, verklaarde dat het bedrijf ‘sequentieel momentum heeft opgebouwd en positieve resultaten heeft behaald voor de vergelijkbare omzet in Noord-Amerika’, maar merkte ook op dat de resultaten eveneens ‘een uitdagende operationele omgeving en zwakke trends in winkelbezoek weerspiegelen, met name in onze WSS- en internationale activiteiten’.

De overname door Dick's Sporting Goods zal naar verwachting op 8 september 2025 worden afgerond. Alle vereiste wettelijke goedkeuringen zijn ontvangen en de wachttijd onder de Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act van 1976 is op 25 augustus 2025 verstreken. In het licht van de aanstaande transactie zal het bedrijf geen conference call houden of financiële prognoses geven voor de rest van het jaar.

Dit artikel is gemaakt met behulp van AI.