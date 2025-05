Fossil Group ziet herstelplan vruchten afwerpen ondanks omzetdaling

Volgens algemeen directeur Franco Fogliato heeft de horlogemaker Fossil Group “opnieuw vooruitgang geboekt” met zijn herstelplan, ondanks dat de omzet in het afgelopen kwartaal met 8,5 procent daalde. De omzet kwam uit op 233,3 miljoen dollar (omgerekend 208,30 miljoen euro), een daling die volgens het bedrijf vooral te wijten is aan een zwakke markt, terughoudende consumenten en minder verkoop via bepaalde kanalen.

Samenvatting Fossil Group boekte vooruitgang met het herstelplan, ondanks een omzetdaling van 8,5 procent in het afgelopen kwartaal.

De brutowinst en -marge stegen, mede door het stoppen met de verkoop van minder winstgevende smartwatches.

De directe verkoop daalde, maar de groothandel presteerde beter; het bedrijf blijft optimistisch over de rest van het jaar.

Toch wijst Fogliato erop dat de omzetdaling minder sterk is dan in eerdere kwartalen, wat voor hem een positief teken is. Hij ziet ook lichtpunten: de brutowinst steeg naar 143 miljoen dollar en de brutomarge ging flink omhoog, van 52,4 procent vorig jaar naar 61,3 procent nu. Dat is mede te danken aan het stoppen met de verkoop van smartwatches, die volgens Fossil minder winstgevend waren.

Kleinere verliezen, betere marges

Het bedrijf wist ook zijn verliezen flink terug te dringen. Het operationele verlies daalde van 29,2 miljoen naar 6,7 miljoen dollar. Ook het nettoverlies ging omlaag: van 24,2 miljoen dollar naar 17,6 miljoen. De aangepaste ebitda (een maatstaf voor winstgevendheid) kwam uit op 9,1 miljoen dollar, tegenover een verlies van 10,7 miljoen een jaar eerder.

Directe verkoop daalt, groothandel groeit

Gekeken naar de verschillende onderdelen van het bedrijf, dan viel vooral op dat de directe verkoop aan klanten (zoals via eigen winkels en webshops) met 24 procent daalde. Dit kwam vooral doordat de verkoop in bestaande winkels met 22 procent terugliep. De groothandel presteerde juist beter en zag de omzet met 6 procent stijgen.

Van alle productgroepen deed leer het slechtst, met een omzetdaling van 37 procent. Ook sieraden daalden, met 13 procent in constante valuta.

Optimisme voor de rest van het jaar

Ondanks de tegenwind blijft de topman positief. “Onze herstelstrategieën winnen aan kracht,” zei Fogliato. Hij benadrukte dat de wereldwijde spreiding van het bedrijf helpt om risico’s zoals wisselkoersschommelingen op te vangen. Ook denkt hij dat Fossil in staat is om de brutomarge op peil te houden in de rest van 2025.

Voor de rest van het jaar houdt Fossil vast aan de eerder uitgesproken verwachtingen. Die houden wel rekening met winkelsluitingen, wat naar schatting zo’n 45 miljoen dollar aan wereldwijde omzet zal kosten. De netto-omzet wordt nu verwacht in het midden tot hoge tienerpercentage, terwijl de operationele winstgevendheid waarschijnlijk licht negatief zal blijven.