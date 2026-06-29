Frankrijk keurt reclameverbod voor ultra fast fashion goed

Frankrijk maakt binnenkort een einde aan reclame voor fast fashion-platforms zoals Shein, Temu en Aliexpress. De Senaat heeft als tweede kamer van het parlement ingestemd met een wet die ultra fast fashion moet afremmen. Concreet voorziet de wet in een reclameverbod vanaf de jaarwisseling. Ook influencers mogen geen reclame meer maken, op straffe van een boete.

Hoewel het oorspronkelijke plan was om de hele fast fashion-industrie aan te pakken, richten de maatregelen zich nu specifiek op ‘ultra-express-platforms’, zoals vermeld in het wetsvoorstel. Hiermee worden bedrijven bedoeld die een zeer groot aantal producten op de markt brengen. Deze producten zijn zo goedkoop dat consumenten nauwelijks een prikkel hebben om versleten artikelen te repareren. Franse en Europese merken vallen hier waarschijnlijk niet onder, maar wel de giganten Shein, Temu en Aliexpress. Een precieze definitie van de genoemde criteria ontbreekt echter nog.

Frankrijk wil de platforms ook verplichten om een oplopende financiële milieubijdrage per product te betalen, gebaseerd op milieunormen. De sites moeten ook met berichten aanmoedigen tot reparatie, hergebruik en terughoudendheid bij het kopen.

In Frankrijk is in 2024 meer dan 885.000 ton kleding, huishoudtextiel en schoenen op de markt gebracht. Volgens een tekst van de Senaat is de hoeveelheid aangeboden kleding de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Fast fashion-producten worden tegen lage prijzen verkocht en zijn vaak gemaakt van materialen die niet lang meegaan.