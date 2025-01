Frankrijk: Kleding- en textielindustrie laten in november 2024 lichte groei zien

Na een maand die in het teken stond van groei in de Franse kleding- en textielindustrie zet de groei zich in november 2024 voort, meldt het IFM Panel. De toename is echter veel kleiner; een bescheiden 0,5 procent in waarde ten opzichte van dezelfde maand in 2023.

De elfde maand van het jaar had één zaterdag meer dan vorig jaar en omvatte ook de zeer populaire Black Friday-promotieperiode. Toch zorgde november niet voor een significante omzetstijging voor modebedrijven. De omzet bleef gemiddeld stabiel ten opzichte van november 2023, maar lag 5,7 procent lager dan in november 2019, de periode vóór Covid.

Gemengde resultaten

Terwijl warenhuizen, inclusief populaire winkels, een groei van 6,1 procent laten zien, hebben hypermarkten en supermarkten het moeilijk. Zij noteren een daling van 9,2 procent.

In totaal geeft het IFM Panel aan dat de verkoop in fysieke winkels profiteerde van een stijging van 3,0 procent, terwijl de online verkoop met 6,2 procent daalde ten opzichte van november 2023. Maar belangrijk om te vermelden: het online verkoopniveau in november 2024 ligt ongeveer 25 procent hoger dan in november 2019.

Maandelijkse ontwikkeling van de textiel- en kledingverkoop van november 2023 tot november 2024

Omzetverandering* (in procenten) ten opzichte van dezelfde maand van het voorgaande jaar. Credits: IFM Panel.