Frankrijk: Mode-industrie mobiliseert zich tegen Rassemblement National

Terwijl Frankrijk wacht op de tweede ronde van de parlementsverkiezingen, mobiliseert een deel van het land zich tegen de komst van Rassemblement National (RN) aan de macht, nadat het 29,25 procent van de stemmen (33,15 procent met de Republikeinse bondgenoten) in de eerste ronde won. In deze historische context hebben een handvol persoonlijkheden uit de modesector zich op sociale media uitgesproken en roepen op tot een stem tegen RN.

Sinds de verrassende aankondiging van Emmanuel Macron over de ontbinding van de Nationale Vergadering op 9 juni, is Simon Porte Jacquemus een van de Franse modeontwerpers die zich het meest heeft uitgesproken over de vroege parlementsverkiezingen. Op 21 juni drong de oprichter van het gelijknamige merk er bij zijn volgers op aan zich te mobiliseren door het woord "Stem" op een rode achtergrond op zijn Instagram-account te plaatsen. Hij voegde in het bijschrift toe: "Ik roep iedereen op zich te mobiliseren, de jongeren, de ouderen en de anderen... Voor degenen die van Frankrijk, dit geweldige land, houden om dezelfde redenen als ik. Laat niemand de touwtjes in handen nemen. Wat je redenen ook zijn, extremen aan de macht zijn nooit een oplossing. Ik kan geen pracht en praal blijven posten alsof er niet aan de hand is. STEM."

Na de resultaten van de eerste ronde herhaalde Jacquemus zijn politieke betrokkenheid door de volgende boodschap te publiceren: "Laten we zondag tegen RN stemmen / We gaan nergens heen."

Het Franse model Caroline de Maigret deelde ook een iets op Instagram. Het gaat om een bericht van Europarlementariër Raphaël Glucksmann in haar verhaal: "Laten we duidelijk zijn en proberen eerlijk te zijn, want alleen oprechtheid kan ons tot de hoogte van het gevaar brengen: er zal volgende zondag noch een Macronistische meerderheid noch een linkse meerderheid zijn. Dus de enige kwestie in deze tweede ronde is de absolute meerderheid voor RN. En de enige manier om te antwoorden is met 'ja' of 'nee'." Om het punt te verduidelijken, voegde de merkambassadeur van Chanel toe: "Zondag is het stemmen voor of tegen [ze cirkelde het woord 'tegen'] een absolute meerderheid voor RN."

Jean-Pierre Blanc, de oprichter van het beroemde Hyères International Festival of Fashion, Photography and Accessories (beter bekend als het Hyères-festival), publiceerde op zijn Instagram-account een screenshot van een artikel uit het mediakanaal Libération met de titel: "Parlementsverkiezingen 2024: geconfronteerd met het RN-gevaar trekt links zich zonder aarzeling terug." Hij deelde ook een interview dat door hetzelfde mediakanaal werd afgenomen met Marine Tondelier, de nationaal secretaris van de Ecologisten, die sprak over de coalitie die na 7 juli in de Nationale Vergadering moet worden gevormd.

RN, een politieke partij die schadelijk is voor ‘Made in France’

Op LinkedIn wees Julia Faure, de mede-oprichter van het Franse merk Loom, erop dat "het extreemrechts geen goed nieuws is voor ‘Made in France’". Ze verklaarde: "In feite verdedigt extreemrechts ‘Made in France’ niet. Het is juist het tegenovergestelde. Een voorbeeld: de maatregelen tegen migrantenarbeiders dreigen de moeilijkheden van een sector die met name lijdt onder zijn moeilijkheden bij het werven van personeel verder te vergroten." Ze voegde eraan toe: "Voor onze industrie, onze soevereiniteit en voor de belangen van Frankrijk in het algemeen zou het een catastrofe zijn als zo'n partij zondagavond de macht zou grijpen."

Twee dagen geleden luidde ook Yann Rivoallan, voorzitter van de Franse Federatie voor Dameskleding, de noodklok op zijn Instagram-account: "Dit weekend zag ik de jeugd zingen. Trots om tolerantie, de toekomst, allemaal samen te vieren. Dit weekend zag ik 35 jaar persoonlijke strijd tegen het FN verloren gaan. Een derde van de Fransen is boos, ze willen de tafel omverwerpen. We hebben een week om een verwoestende vloedgolf in de Assemblee te voorkomen. En we hebben weken, maanden en jaren werk om een verenigd land weer op te bouwen."

De tweede ronde van de parlementsverkiezingen van 2024 vindt plaats op 7 juli.