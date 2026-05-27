Frankrijk start landelijke campagne voor betere textielinzameling na slechte start UPV

Versleten jeans, vergeelde en bevlekte doeken, losse sokken: moet alles in de daarvoor bestemde containers? “We nemen alles aan”, antwoordt eco-organisme Refashion, dat door de overheid is aangesteld voor het beheer van textielafval. Dit terwijl spelers als Emmaüs aan de bel trekken over de te verwerken volumes.

Al enkele jaren leidt de voortdurend toenemende overconsumptie van kleding, huishoudtextiel en schoenen tot enorme volumes nieuwe producten op de markt. Dit komt neer op 3,5 miljard stuks per jaar in Frankrijk, die onvermijdelijk ‘als afval eindigen’, aldus Maud Hardy, de directrice van Refashion.

Twee derde daarvan belandt echter in de vuilnisbak bij het huishoudelijk afval, dat wordt verbrand of, erger nog, gestort. Een ‘ecologische ramp’, zo stelt de verantwoordelijke tegenover AFP.

In een bewustwordingscampagne voor het grote publiek, gelanceerd op dinsdag, roept Refashion op om dit afval in te leveren bij speciale inzamelpunten (zoals Le Relais en het Rode Kruis). Het doel is de 10 kilo per inwoner per jaar die in het huisvuil belandt, terug te winnen voor hergebruik. Dit kan door recycling (bijvoorbeeld als isolatiemateriaal voor de auto-industrie) of door omzetting in vaste secundaire brandstoffen (CSR) voor fabrieken en gemeenschappen.

Een algehele daling in de kwaliteit van donaties

Inzamelorganisaties zoals Emmaüs geven echter aan overweldigd te zijn door de verzamelde volumes en waarschuwen voortdurend voor de ondergang van hun bedrijfsmodel. De crisis werd vorig jaar publiekelijk zichtbaar toen het netwerk van sorteerbedrijven Le Relais tonnen kleding dumpte voor de deuren van grote winkelketens.

Deze spelers uit de sociale en solidaire economie financieren zichzelf door ‘de krenten uit de pap’ te halen. Dit zijn de kleding en schoenen in goede staat die ze kunnen doorverkopen in hun winkels of exporteren.

De kwaliteit van wat zij inzamelen, neemt echter af. In 2014 kon Emmaüs 64 procent van dit textiel een nieuwe bestemming geven, tegenover 56 procent tien jaar later, zo becijfert de organisatie desgevraagd door AFP.

De opkomst van fast fashion en de doorverkoop van kleding in goede staat op platforms zoals Vinted ontnemen deze organisaties de ‘krenten uit de pap’ die hun werking mogelijk maken. Hierdoor worden ze overspoeld met voor hen onbruikbaar textiel.

Een terugnamesysteem onder hoogspanning

Sinds januari moet eco-organisme Refashion dit ongewenste textiel kosteloos terugnemen van partijen als het Rode Kruis, bepaalde afdelingen van Emmaüs, Secours Catholique en het nationale netwerk van kringloop- en recyclingcentra, om hen van deze last te verlichten.

Refashion is echter onlangs beboet door de Direction générale de la prévention des risques (DGPR) wegens het niet naleven van deze verplichting.

Tarek Daher, de algemeen afgevaardigde van Emmaüs, vreest dat Refashion niet voldoende operationeel is voor een dergelijke taak.

“Er gaan geen twee dagen voorbij zonder dat we telefoontjes krijgen van onze vestigingen die zeggen: ‘Het gaat niet goed, zij (Refashion) nemen 500 kilo mee, terwijl ik 6 ton heb liggen... En dit alles is zeer goed gedocumenteerd’”, stelt hij tegenover AFP.

Het eco-organisme verdedigt zich. “De inzamelstaking in de zomer van 2025 door enkele sorteerbedrijven had directe gevolgen: het aantal aanvragen voor kosteloze terugname is in een paar weken tijd vertienvoudigd”, wat ‘het systeem onder druk zette’. “Maar sinds januari is het systeem volledig operationeel”, stelt de organisatie gerust.

Nu de overheid binnenkort een nieuw bestek met de verplichtingen en doelstellingen voor de textielsector zal aankondigen, ‘vrezen we voor de gemakkelijke oplossing’. Deze oplossing geeft voorrang aan de omzetting naar brandstof ten koste van hergebruik, wat voor Tarek Daher ‘de prioriteit’ is.