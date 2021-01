Frans label Ami Paris haalt Chinese investeerder binnen

Sequoia Capital China heeft een meerderheidsbelang genomen in Frans label Ami Paris. Dit meldt de CEO van het Franse merk tegen WWD.

Vorige jaar werd al gehint dat Ami Paris op zoek was naar investeerders om te helpen bij de expansie van het merk. Met de komst van Sequoia Capital China lijkt dit nu gelukt te zijn. Financiële details van de deal worden niet onthuld door Ami Paris CEO Nicolas Santi-Weil, maar de CEO geeft wel aan dat een minderheidsbelang van het merk aan hem en oprichter Alexandre Mattiussi blijft behoren. Met de nieuwe investeerder achter Ami Paris wil het merk online uitbreiden, maar ook winkels openen in nieuwe markten, aldus WWD. Ami Paris staat bekend om de nonchalante doch fashion-forward stijl. Het merk werd in 2011 opgericht door Alexandre Mattiussi, die daarvoor werkte bij ondere andere Dior, Givenchy en Marc Jacobs. Mattiussi nam in 2013 ook de prestigieuze ANDAM-award in ontvangst voor zijn werk met Ami Paris.