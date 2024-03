Frans lagerhuis gaat akkoord met wet tegen fast fashion

De Assemblée nationale van Frankrijk heeft groen licht gegeven voor de anti-fast fashionplannen van parlementslid Antoine Vermorel Marques en de Horizons Group. Te weten: een reclameverbod en milieuheffing op goedkope kleding. De producten van fast fashion giganten Shein en Temu worden expliciet genoemd. Reuters bevestigt dit nieuws.

Het wetsvoorstel roept op tot het geleidelijk verhogen van boetes met een maximum van 10 euro per kledingstuk tegen 2030, evenals een verbod op reclame voor dergelijke producten. Het doel: de milieu-impact van fast fashion terugdringen. De hoop van het Franse lagerhuis is dat de sancties consumenten ervan weerhouden om bij fast fashion giganten als Shein en Temu te winkelen. Alle wetgevers die konden stemmen, keurden het wetsvoorstel goed. Buiten de kamer klinkt kritiek.

De Franse belasting op fast fashion kent kritiek

Shein verdedigt zichzelf tegen de verwijten dat zij het milieu vervuilt, aldus Reuters. In de verdediging van Shein, beweert het bedrijf dat de kleding die zij produceert, voldoet aan de vraag en dat het percentage onverkochte kleding laag is. Zonder eigen cijfers bekend te maken, meldt Shein dat de overproductie en textielafval bij traditionele retailers "40 procent" is.

De e-tailer verdedigt ook de klant met een klein budget. Het bedrijf voegde aan zijn statement toe dat het wetsvoorstel negatieve effecten kan hebben op de consument. De sancties kunnen "de koopkracht van Franse consumenten verslechteren, op een moment dat ze de gevolgen van de crisis in de kosten van levensonderhoud al voelen."

De vraag blijft of de wet een vooruitstrevende oplossing is voor het textielafval dat de mode-industrie veroorzaakt. Franse wetgevers zijn het er in ieder geval over eens: belasting op het kopen van fast fashion en het verbod op het maken van reclame daarvan is gerechtvaardigd.