Frans merk Perfect Moment kiest Nederland voor nieuw Europees magazijn

Luxe ski-kledingmerk Perfect Moment heeft een nieuw Europees magazijn en distributiecentrum in Nederland geopend. Dit is onderdeel van de voortdurende transformatie van de wereldwijde logistieke capaciteiten.

Het Franse merk meldt dat de nieuwe faciliteit, in samenwerking met Geodis, de magazijnen in het Verenigd Koninkrijk en Hongkong vervangt. Beide magazijnen sluiten als onderdeel van een herstructureringsprogramma. Doel hiervan is het stroomlijnen van de activiteiten en het verlagen van de kosten.

Perfect Moment verwacht hiermee het aantal logistieke contactpunten van fabriek tot klant met meer dan de helft te verminderen. Dit moet zorgen voor een snelle en efficiëntere afhandeling.

In een verklaring zegt Max Gottschalk, voorzitter van het merk, dat de nieuwe faciliteit "een belangrijke stap voorwaarts is in het traject van Perfect Moment". Het is een "hoeksteen van onze bredere operationele transformatie".

Gottschalk vervolgt: "Door belangrijke functies te centraliseren en onnodige overdrachten te elimineren, creëren we een flexibel en efficiënt platform. We verwachten dat dit platform aanzienlijke kostenbesparingen oplevert. Deze besparingen kunnen we herinvesteren in gebieden die de groei op lange termijn stimuleren. Denk hierbij aan productinnovatie, klantervaring of internationale expansie."

Om de ommekeer van het merk verder te versterken, heeft Perfect Moment ook de bedrijfsstructuur vernieuwd. Dit ondersteunt de inspanningen om de activiteiten af te stemmen op de commerciële prioriteiten.

Het bedrijf zegt dat dergelijke veranderingen de toeleveringsketen stroomlijnen. Dit draagt bij aan "duurzame verhogingen van onze brutomarges". Uiteindelijk levert dit waarde op voor klanten en aandeelhouders.

Perfect Moment blijft financiële uitdagingen aanpakken, naast de ambities om de groei te stimuleren. In het boekjaar 2024 rapporteerde het merk weliswaar minder verliezen en een omzetstijging, maar daalde de aangepaste EBITDA naar min 5,9 miljoen dollar. Dit weerspiegelt operationele inefficiënties.