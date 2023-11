Frans Ministerie van Economische Zaken start een onderzoek naar Shein

Op 14 november kondigde het Franse Ministerie van Economische Zaken aan een procedure te starten met betrekking tot de activiteiten van Shein, een multinationaal kledingbedrijf van Chinese origine. De actie is gericht op het onderzoeken van de naleving van internationale regels en Franse wetten en volgt op een verwijzing van socialistische en verwante afgevaardigden op 20 juni 2023.

Vijf maanden nadat Dominique Potier (parlementslid voor Meurthe-et-Moselle) en Boris Vallaud (parlementslid voor Landes) de zaak hadden doorverwezen naar de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), heeft het Nationaal Contactpunt (NCP) van de OESO een positief advies uitgebracht om na te gaan of Shein voldoet aan de "Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen", die afgelopen juni werden bijgewerkt.

Volgens het persbericht van de Parti Socialiste tonen de gegevens over Shein (verzameld via enquêtes en onderzoek uitgevoerd door NGO's, verenigingen, journalisten en gekozen politici) aan dat de productie en de toeleveringsketen van producten die door het bedrijf in Frankrijk op de markt worden gebracht, de mensenrechten, het milieu of de belangen van de consument niet respecteren.

De richtlijnen van multinationale ondernemingen

De "Guiding Principles" werden in 1976 opgesteld en zijn sindsdien regelmatig bijgewerkt. Een van de doelstellingen van de "Leidende beginselen voor multinationale ondernemingen" is de bijdrage van bedrijven aan duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te vergroten, mensenrechten te respecteren en de transparantie met betrekking tot privacy- en gegevensbeschermingsnormen te verbeteren. Met uitzondering van bepaalde punten die door nationale wetgeving of internationale verplichtingen kunnen worden geregeld, is de naleving van deze principes door bedrijven vrijwillig en niet wettelijk bindend.

Naast de "leidende beginselen" omvat de procedure tegen Shein ook een analyse in het licht van de Wet op de Waakplicht 2017. Deze verplicht bedrijven om instrumenten in te voeren waarmee risico's op schendingen van mensenrechten en het milieu die voortvloeien uit de activiteiten van de bedrijven die hen opdrachten geven en die van de leveranciers die hun toeleveringsketen vormen, kunnen worden voorkomen.

Volgens het persbericht van het Franse nationale contactpunt van 18 oktober zullen de volgende stappen bestaan uit het afzonderlijk horen van de partijen. Het NCP "zal aanbieden om hen op een later tijdstip in een nader te bepalen formaat samen te brengen om de contouren en haalbaarheid van bemiddeling te onderzoeken".

Op dinsdagavond reageerde Shein door FashionUnited een e-mail te sturen met de volgende verklaring van een woordvoerder van het merk: "Shein heeft snel gereageerd en een ontmoeting gehad met het NCP toen we in juli werden benaderd. We hebben meegewerkt en zullen volledig blijven meewerken om eventuele vragen van het NCP te beantwoorden."

In Frankrijk is het in Singapore gevestigde ultrasnelle modebedrijf het onderwerp geweest van een petitie (gelanceerd in april 2023) met als doel de uitrol ervan in het land aan banden te leggen. Tot nu toe heeft het document 49.538 handtekeningen verzameld.