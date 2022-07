Frans modehuis Leonard Paris wordt overgenomen door Japans conglomeraat Sankyo Seiko

Het Franse modehuis Leonard Paris, bekend van de kleurrijke zijden kleding en sjaals, wordt verkocht aan het Japanse conglomeraat Sanyo Seiko. Dat blijkt uit een persbericht van het merk. Leonard Paris werkt al meer dan een halve eeuw samen met Sanyo Seiko, dat cruciaal is geweest voor het succes van Leonard Paris in Azië, specifiek in Japan en Taiwan.

Met de overname moet ‘de wereldwijde aanwezigheid van Leonard Paris in de komende jaren verder worden versterkt’, zo klinkt het in het persbericht. De financiële voorwaarden voor de overname worden in het persbericht niet gedeeld.

“We zijn verheugd het stokje door te geven aan Sankyo Seiko, dat al meer dan vijftig jaar deelgenoot is van het succes van Leonard Paris in Azië,” aldus Nathalie Tribouillard Chassaing, president en CEO van Leonard Paris. De CEO van Sankyo Seiko, Akira Inoue, zegt ‘vereerd’ te zijn het modehuis over te nemen: “Ik heb enorm veel respect voor het erfgoed van het huis.”