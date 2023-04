Frans modemerk Erverte Paris gaat voor Europese expansie

Mannenmodemerk Erverte Paris, bekend om de productie in Frankrijk, richt de pijlen op Europa. Het merk wil de Europese markt veroveren, zo blijkt uit een persbericht. “Het doel is om de toewijding aan duurzaamheid aan een breder publiek te tonen,” aldus het bericht.

"We zijn trots om onze uitbreiding naar de Europese markt aan te kondigen, en we zijn ervan overtuigd dat we volledige klanttevredenheid kunnen garanderen voor elk kledingstuk,” aldus Marc Franck Garcia, oprichter en CEO van Erverte Paris in het persbericht. De naam “Erverte’ staat symbool voor de woorden ‘het groene tijdperk’ en symboliseert de toewijding van het bedrijf aan een groenere toekomst. “Alle kleding wordt bedacht, ontworpen en geproduceerd in Frankrijk. Het feit dat de kleding in Frankrijk wordt gemaakt garandeert een hoge kwaliteit van de arbeidsomstandigheden, aangezien Frankrijk een land is met enkele van de hoogste arbeidsvoorwaarden. De lokale productie van de kleding van Erverte vermindert de impact op het milieu omdat alle producten lokaal worden verzonden, wat resulteert in een vermindering van de koolstofuitstoot. Erverte heeft een globale aanpak met een focus op respect voor het leven van elke persoon waarmee het merk werkt.”

Erverte Paris geeft aan dat de collectie alleen gemaakt van natuurlijke vezels. De producten zijn naar eigen zeggen gemaakt van duurzame en eco-verantwoordelijke vezels. Op de website is te lezen dat het bedrijf onder andere werkt met GOTS-gecertificeerd katoen.

Veel informatie over de manier van uitbreiden geeft Erverte Paris nog niet in het bericht. Wel geeft het aan dat het nauw wil samenwerken met de retailpartners en klanten in Europa.