Frans onderzoek: De noodzaak van duidelijke informatie over duurzame mode

“Hoe maken we duurzame en ethische kleding aantrekkelijk?”, dat is de vraag die de organisatie Paris Good Fashion stelde aan de deelnemers van haar enquête. Meer dan 168.000 deelnemers namen deel aan het onderzoek.

De belangrijkste conclusie: tegenover een aanbod dat als complex wordt ervaren, zijn informatie, transparantie en educatie de belangrijkste verwachtingen van de respondenten.

Een tweede enquête door Paris Good Fashion

Van 19 februari tot 16 april 2026 voerde de organisatie Paris Good Fashion een tweede enquête uit, na die van 2020. Dit in samenwerking met Make.org, de stad Parijs en met de steun van verschillende bedrijven (Etam, Groupe Eram, Kiabi, Lacoste, Printemps, Galeries Lafayette, Le Bon Marché, SMCP, Karla Otto).

De vraag aan de deelnemers was: “Hoe maken we duurzame en ethische kleding aantrekkelijk?”. De enquête mobiliseerde bijna 170.000 deelnemers in verschillende landen: ongeveer 107.000 in Frankrijk, 32.000 in Italië, 17.700 in de Verenigde Staten en 11.499 in het Verenigd Koninkrijk.

Er werden 481.156 stemmen geregistreerd, wat resulteerde in 1.680 ingediende voorstellen. Hiervan werden 1.449 goedgekeurd na moderatie en 915 kregen meer dan 70 procent steun. Eerste constatering: het zijn voornamelijk vrouwen die deelnamen (82 procent tegenover 17 procent mannen en één procent non-binaire personen). Tweede constatering: 55-plussers vertegenwoordigen 52 procent van de respondenten. De groep 35-54-jarigen is goed voor 32 procent van de steekproef, tegenover 16 procent voor 18-34-jarigen.

Informatie, transparantie en educatie: de noodzaak van een eenvoudiger verhaal wordt urgenter

Burgerenquête PGF Credits: PGF

Informatie, transparantie en educatie is het thema met de meeste voorstellen (31 procent in 2026 tegenover 15 procent in 2020). Burgers geven aan duurzame mode niet te begrijpen en vragen om eenvoudige, betrouwbare en vergelijkbare informatie.

“Het eerste wat opvalt, is dat de ondervraagden niets begrijpen van duurzame mode”, aldus Isabelle Lefort, medeoprichtster en uitvoerend directrice van Paris Good Fashion. “Ze weten niet hoe ze duurzame mode moeten kopen en er heerst een algemeen wantrouwen ten opzichte van de informatie.”

Daarnaast heeft 43 procent van de voorstellen betrekking op informatie over de impact van mode. 28 procent vraagt om meer transparantie over producten. “Mensen willen educatie, informatie, uitleg, pedagogie en training”, voegt Isabelle Lefort toe.

Circulaire economie: reparatie en tweedehands blijven prioriteiten

De circulaire economie is het tweede thema met 219 voorstellen, oftewel 23,9 procent van het totaal. Het gewicht ervan wordt als stabiel beschouwd in vergelijking met de enquête van 2020 (23,9 procent in 2026 tegenover 25 procent in 2020).

De belangrijkste onderwerpen zijn reparatie, tweedehands en kledingverhuur, een onderwerp dat als controversieel wordt gezien.

Burgerenquête PGF Credits: PGF

Het ritme van de mode: consumenten roepen op tot vertraging

Dit is het derde thema met 13,9 procent van de voorstellen. Het onderwerp beperkt zich niet tot ultra fast fashion. Deelnemers hekelen het volume van producten, de toename van collecties, de marketingdruk en het gevoel dat ‘de mode te snel gaat’. Volgens de organisatoren steunen respondenten uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk dit idee van vertraging nog meer dan die uit Frankrijk of Italië.

Tegelijkertijd vragen deelnemers, als opkomend signaal, om meer kleding die is aangepast aan diverse lichaamsvormen. Dit thema ontbrak in de enquête van 2020. Ze noemen concrete problemen met de toegang tot kledingaanbod vanwege beschikbare maten en pasvormen. “Klanten willen kleding kunnen vinden die ze mooi vinden, maar als ze in de winkel komen, kunnen ze zich niet kleden”, signaleert Isabelle Lefort.

Gezondheid: de kwaliteit van kleding wordt een centraal criterium

De organisatoren verwachtten dat de kwestie van prijs en ultra fast fashion massaal naar voren zou komen. Dat was niet het geval. De burgerenquête onthult een sterke vraag naar duurzame kleding, natuurlijke materialen en producten die als kwalitatiever en wenselijker worden beschouwd: “Er is een verlangen naar creatieve, kwalitatieve producten die lang meegaan. Mensen zijn bereid de juiste prijs te betalen, op voorwaarde dat ze zeker zijn van wat ze kopen”. Dit spreekt het idee dat prijs de belangrijkste zorg van de respondenten is direct tegen.

In dit opzicht blijkt gezondheid een groeiende zorg, met name in verband met de samenstelling van textiel en de naleving van regelgeving. 38 voorstellen waarover consensus bestaat, noemen direct huidallergieën, PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen), hormoonverstoorders en kankerrisico's gerelateerd aan kleding. Volgens PGF en make.org was dit onderwerp vijf jaar geleden volledig afwezig in de vorige enquête.

Relocalisatie: respondenten verwachten meer steun van de overheid

Relocalisatie vertegenwoordigt 12,5 procent van de voorstellen. Produceren in Frankrijk wordt geassocieerd met kwaliteit, naleving van normen en lokale werkgelegenheid: “Produceren in Frankrijk staat synoniem voor kwaliteit en respect voor de arbeidswetgeving”.

In het bijzonder en in het algemeen vragen 255 voorstellen om meer overheidsingrijpen om de ecologische transitie te reguleren, te kaderen, te bemiddelen en te ondersteunen.

Om de volledige resultaten van deze enquête te presenteren, nodigt Paris Good Fashion iedereen alvast uit voor haar volgende evenement, het Midsummer Camp, op 8 en 9 juli 2026 op het Domaine de Chaalis.