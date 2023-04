Frans warenhuis Galeries Lafayette stapt in joint venture met Chinese Hopson Group

Het iconische warenhuis Galeries Lafayette stapt in een joint venture met het Chinese, beursgenoteerde vastgoedbedrijf Hopson Group, dat meldt het Franse warenhuis in een persbericht. Galeries Lafayette wil hiermee haar uitbreidingsplannen versnellen en tien winkels openen in China tegen 2025.

Galeries Lafayette plant naast de flagshipstores in Beijing en Shanghai drie nieuwe winkelopeningen in Shenzhen, Chongqing en Macao. Voor deze uitbreiding maakt het warenhuis gebruik van de vastgoedportefeuille van Hopson Group. De expertise van het Chinese vastgoedbedrijf ligt namelijk bij hoogwaardige winkelcentra en stedelijke complexen, zo is te lezen.

De joint venture krijgt de komende weken meer vorm. Galeries Lafayette en Hopsa Group bezitten beide vijftig procent van de aandelen en stemrechten. Galeries Lafayette opende tien jaar geleden de eerste Chinese vestiging.