Franse anti-fast fashion wet wordt eindelijk besproken in senaat

Parijs - De Franse senaat behandelt maandag een wetsvoorstel dat al lange tijd in het Parlement rondzwierf. Dit wetsvoorstel is bedoeld om ‘fast fashion’ te beteugelen. De senaat wil wetgeving invoeren tegen deze ‘vluchtige’ of ‘wegwerp’ mode die tegen bodemprijzen vanuit China wordt verzonden, met name gericht op giganten zoals Shein en Temu.

Deze kleding, goedkoop, van lage kwaliteit, gemakkelijk te bestellen, vaak zeer vervuilend en voortdurend vernieuwd, verzadigt de markt en concurreert met gevestigde spelers in de textielindustrie. De vraag is of de toestroom ervan naar Frankrijk binnenkort gereguleerd zal worden.

Dat is precies het doel van de tekst die maandagavond in de senaat wordt besproken. Het wetsvoorstel, ingediend door Anne-Cécile Violland, politica van de partij Horizons, om ‘de milieu-impact van de textielindustrie te verminderen’, heeft meer dan een jaar op het bureau van de senaat liggen wachten, na goedkeuring in maart 2024 door de Nationale Vergadering.

Het fenomeen zelf is niet gestopt: tussen 2010 en 2023 is het aantal kledingstukken dat in Frankrijk op de markt is gebracht gestegen van 2,3 miljard naar 3,2 miljard. Volgens de Ademe, het Franse milieuagentschap, worden er jaarlijks meer dan 48 kledingstukken per inwoner op de markt gebracht en worden er 35 per seconde weggegooid. ‘Deze giganten van de ultrakorte mode overspoelen de markt momenteel zonder enige controle’, benadrukt Sylvie Valente Le Hir, senator van Les Républicains en rapporteur van het wetsvoorstel in de senaat, tegenover AFP. ‘Er moeten regels komen, en ze moeten zo hard mogelijk worden aangepakt.’

Focus op ‘ultra fast fashion’

Een van de belangrijkste maatregelen is de wettelijke definitie van ‘fast fashion’, gebaseerd op criteria zoals geproduceerde volumes, de snelheid waarmee collecties worden vernieuwd, de beperkte ‘levensduur’ van producten en de ‘geringe stimulans’ om ze te repareren. De betreffende bedrijven zouden vervolgens verplichtingen krijgen, zoals het informeren van consumenten over de ‘milieu-impact’ van hun kleding. Het wetsvoorstel voorziet ook in strengere sancties voor deze platforms via een herzien ‘bonus-malussysteem’ dat rekening houdt met de ‘milieukosten’ van overproductie.

Op dit punt lijkt er een verschil te ontstaan tussen de Nationale Vergadering en de senaat. De afgevaardigden willen deze sancties koppelen aan de ‘milieulabeling’ van producten, een recente beoordelingsmethode. De senaat heeft deze verwijzing echter, in overeenstemming met de regering, in commissie geschrapt en geeft de voorkeur aan criteria die verband houden met de ‘duurzaamheid’ en ‘handelspraktijken’ van deze platforms.

Deze nieuwe formulering is bedoeld om meer gericht te zijn op de ‘ultra fast fashion’ van de Aziatische bedrijven Shein en Temu, terwijl andere Europese of Franse bedrijven die mogelijk onder de door de Nationale Vergadering aangenomen tekst zouden vallen, worden beschermd. ‘Het idee is om ons te richten op buitensporige modellen’, geeft het ministerie van Ecologische Transitie toe. ‘Dat is het geval bij ultra fast fashion, omdat het aantal items daar onvergelijkbaar veel groter is dan bij wat we gewoon ‘fast fashion’ zouden noemen.’

Deze heroriëntatie van het wetsvoorstel baart zorgen bij de coalitie Stop Fast Fashion, een samenwerkingsverband van veertien milieu- en mensenrechtenorganisaties, waaronder Emmaüs, France Nature Environnement, Les Amis de la Terre en Zero Waste. Zij vrezen dat het initiatief ‘een lege huls zonder afschrikkende werking’ zou kunnen worden.

Een ander teken dat het debat nauwlettend zal worden gevolgd, is dat twee organisaties, Les Amis de la Terre en l’Observatoire des multinationales, de afgelopen dagen de druk op Shein hebben opgevoerd. Ze hebben de Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) gevraagd ‘haar controlerecht uit te oefenen’ op de lobbyactiviteiten van het bedrijf. Ze beschuldigen de in China opgerichte, maar in Singapore gevestigde gigant van ‘onregelmatigheden’.

‘Ik hoop dat mijn collega's de lobby's kunnen weerstaan’, zegt de socialistische senator Nicole Bonnefoy, die zich zorgen maakt over een ‘huidige trend in het Parlement die milieuachteruitgang in de hand werkt’. De discussies in de senaat zullen ook gaan over een verbod op reclame voor ‘fast fashion’-bedrijven. De meerderheid in de Senaat, een alliantie van rechtse en centrumpartijen, heeft zich hiertegen verzet omdat het de ‘ondernemersvrijheid’ zou beperken. De regering is echter voorstander en zal proberen dit verbod, dat door links wordt gesteund, opnieuw in te voeren.