Franse anti-fastfashionwet: dit staat er in het akkoord tussen afgevaardigden en senatoren

Parijs - Franse Afgevaardigden en senatoren bereikten woensdag een akkoord over het wetsvoorstel tegen de opkomst van 'fast fashion', met Shein als symbool. Dit maakt de weg vrij voor een definitieve goedkeuring, zo meldt AFP op basis van informatie van diverse politici.

Zeven afgevaardigden en zeven senatoren, verenigd in een gemengde paritaire commissie (CMP), bereikten een akkoord over een versie van de tekst van afgevaardigde Anne-Cécile Violland (Horizons). Het voorstel is meer dan twee jaar geleden ingediend. “Deze wet maakt in onze wetgeving eindelijk onderscheid tussen bedrijven die kiezen voor transitie en bedrijven die onze banen, ons milieu en onze gezondheid vernietigen,” aldus de politica tegenover AFP.

Rapporteur in de Senaat, Sylvie Valente-Le Hir (LR), prijst ‘een ambitieuze en evenwichtige tekst’ die een ‘duidelijk signaal van steun aan onze bedrijven’ afgeeft. Ze voegt toe dat de wet ‘niet op zichzelf alle moeilijkheden van de textielsector zal oplossen’.

Een wet tegen 'ultra-fastfashion'

De oorspronkelijke ambitie van de tekst, aangenomen in maart 2024 door de Assemblée Nationale, is de vermindering van de milieu-impact van de textielindustrie en daarmee de gehele fastfashionsector. Het huidige akkoord ligt echter dichter bij de versie die de Senaat in juni 2025 heeft aangenomen. De wet treft naar verwachting de grote Aziatische platforms (Shein en Temu) en ontziet Europese en Franse bedrijven (zoals Zara en Kiabi). Dit gebeurt via een juridische definitie van 'ultra-fastfashion' die aan twee cumulatieve criteria moet voldoen. Dit betreft de omvang van het assortiment (de hoeveelheid kleding die op de markt komt) en de reparatie-incentive: een coëfficiënt tussen de productprijs en de reparatiekosten.

De formulering is het resultaat van meer dan een jaar overleg, met name met de Europese Commissie, met als doel de tekst verenigbaar te maken met de Europese regelgeving. De wet introduceert een financiële heffing op ultra-fastfashionproducten. Deze heffing is progressief en kan tot 2030 oplopen tot 50 procent van de prijs exclusief btw, met een maximum van 10 euro per product. De tekst laat het echter aan de staat over om de details van de boetes per decreet vast te stellen.

Daarnaast bevat het akkoord een reclameverbod voor ultra-fastfashion-actoren, met name via influencers. Dit is een overwinning voor de Assemblée Nationale, aangezien de Senaat hiertegen was. Meerdere bronnen verwachten echter dat het verbod niet van kracht kan worden wegens strijdigheid met het Europees recht.

Afgevaardigde Antoine Vermorel-Marques, voorzitter van de CMP, prijst ‘de voltooiing van een langdurig wetgevingsproces tegen de grote Aziatische platforms die ons overspoelen met niet-conforme producten en zich schuldig maken aan oneerlijke concurrentie’. De eindstemming over deze tekst staat gepland op 29 juni in de Senaat, na een stemming in de Assemblée Nationale op 24 juni.