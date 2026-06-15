Franse fastfashionwet: parlement hervat besprekingen

Parijs - Ruim twee jaar na de goedkeuring van een wetsvoorstel in de Assemblée Nationale om de opkomst van 'fast fashion', met name van gigant Shein, af te remmen, wordt het wetgevingsproces in het parlement hervat. Volgende week staat een langverwachte bijeenkomst gepland.

Het wetsvoorstel van parlementslid Anne-Cécile Violland (Horizons) werd in maart 2024 door de Kamer van Afgevaardigden en in juni 2025 door de Senaat aangenomen. Vervolgens is het naar de Europese Commissie gestuurd voor een toetsing aan het Europees recht.

Het dagelijks bestuur van de EU had echter op meerdere punten bezwaar, wat leidde tot lange discussies met de Franse regering. Hierdoor werd de bijeenkomst van een gemengde paritaire commissie (CMP) uitgesteld, een noodzakelijke stap om de wet in het parlement af te ronden. Verschillende organisaties spraken hun verontwaardiging uit over deze blokkade.

Deze bijeenkomst tussen afgevaardigden en senatoren, die moet leiden tot een akkoord tussen beide kamers, is nu gepland voor 17 juni. Dit maakte mevrouw Violland vrijdag bekend, een bericht dat door de regering is bevestigd.

“Frankrijk heeft vastberaden en met goede argumenten gereageerd op de opmerkingen van de Europese Commissie,” aldus het parlementslid in een persbericht. “De CMP biedt de uitgelezen kans om een robuuste, ambitieuze en met het Europese juridische kader verenigbare tekst op te stellen,” voegde ze eraan toe.

Het wetsvoorstel introduceert een reeks instrumenten om het snelgroeiende fenomeen van 'fast fashion' aan te pakken. Maatregelen omvatten onder meer een reclameverbod en financiële sancties.

“Deze wet moet eindelijk een onderscheid maken in onze wetgeving tussen bedrijven die kiezen voor de ecologische transitie (...), en bedrijven die blijven profiteren van een destructief model – voor de planeet, onze gezondheid en de werkgelegenheid in de Franse textielindustrie,” benadrukte Anne-Cécile Violland. Als in de CMP een compromistekst wordt goedgekeurd, moet deze nog door beide kamers worden aangenomen voordat de wet definitief is.