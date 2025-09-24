Franse fraudebestrijding legt Pretty Little Thing boete op van 1,3 miljoen euro

De online modewebsite Pretty Little Thing krijgt een boete van 1,3 miljoen euro voor 'misleidende handelspraktijken'. Dit meldt de Franse fraudebestrijding dinsdag.

Uit het onderzoek van de Franse autoriteit voor mededinging, consumentenzaken en fraudebestrijding (DGCCRF) blijkt consumentenmisleiding over de daadwerkelijke kortingen op de website.

Van de 'honderden producten' die de fraudebestrijding tussen november 2022 en mei 2023 analyseerde, bood 55 procent van de advertenties 'geen enkele prijsverlaging' en 30 procent 'een lagere korting dan geadverteerd', preciseert de DGCCRF in haar persbericht.

De fraudebestrijding voegt eraan toe dat het bedrijf de boete van 1,3 miljoen euro heeft 'geaccepteerd'.