Franse groep Rocher zet kindermodemerk Petit Bateau in de etalage

Parijs - De Franse groep Rocher heeft woensdag aangekondigd een "afstotingsproces te starten voor de kindermode- en huishoudproductendivisies, met de merken Petit Bateau en Stanhome" om zich te heroriënteren op haar kernactiviteit, cosmetica.

"We hebben de financiële middelen om een nieuwe dynamiek te creëren door onze investeringen te concentreren op de ontwikkeling van het potentieel van onze verzorgings-, schoonheids- en wellnessmerken", aldus Jean-David Schwartz, algemeen directeur van de groep, in het persbericht.

Petit Bateau binnenkort te koop

De groep, die eigenaar is van de cosmeticamerken Yves Rocher, Arbonne, Sabon en Docteur Pierre Ricaud, "zal de tijd nemen om de overnamemogelijkheden te bestuderen die Petit Bateau en Stanhome "een solide toekomst kunnen bieden, met partners die gedreven worden door een visie van groei en duurzaamheid", aldus het persbericht.

Het merk Petit Bateau is actief in 55 landen en heeft 370 eigen winkels. Het merk produceert jaarlijks 28 miljoen stuks en realiseert 55 procent van zijn omzet in Frankrijk, 25 procent in Europa buiten Frankrijk en 10 procent in Japan, aldus het persbericht.

Stanhome, een merk van huishoudproducten, werd in 1931 opgericht in de Verenigde Staten en is vandaag de dag aanwezig in Frankrijk, Italië en Mexico.

Rocher kondigt ook de komst aan van twee "nieuwe onafhankelijke bestuurders" in de raad van bestuur: Paul Polman, voormalig CEO van Unilever van 2009 tot 2019, en Elisabeth Sandage, voormalig wereldwijd president van het merk Helena Rubinstein.

In 2024 realiseerde de Bretonse groep een omzet van 2,2 miljard euro, een stijging van 2,4 procent op jaarbasis, verdeeld over 53 procent voor het merk Yves Rocher, 13 procent voor Arbonne, 6 procent voor Sabon, 2,5 procent voor Dr. Pierre Ricaud, 12 procent voor Petit Bateau en 9 procent voor Stanhome. Het make-upmerk Flormar werd op 30 september 2024 verkocht.

De groep, opgericht in 1959 door Yves Rocher, is aanwezig in 118 landen via 2.500 winkels en een webshop.