Franse overheid eist dat Wish-app en -site worden verwijderd

Een aantal Franse politici en het directoraat-generaal Concurrentie, consumentenzaken en fraudebestrijding (DGCCRF) hebben zoekmachines en app stores opgedragen Wish, een Amerikaans e-commerce platform, van de lijst te schrappen, met als voornaamste reden de bezorgdheid over de productveiligheid.

De DGCCRF heeft in het kader van een onderzoek meer dan honderd producten die via de site werden verkocht, opgespoord en aan een steekproef onderworpen. Uiteindelijk bleek dat Wish de rechten van de consument had geschonden door producten op te nemen en te verkopen die niet aan de Europese regelgeving voldeden.

Volgens een bericht van Euractiv France zal Wish binnenkort niet meer verschijnen op de resultatenpagina van Google en Bing, of als app in de App Store en Play Store. Er kan nog wel naar worden gezocht via een directe URL.

"Door de aanbiedingen van Wish uit zoekmachines en uit de app te verwijderen, wordt het risico dat een consument op de sites van Wish op aanbiedingen van gevaarlijke producten stuit, aanzienlijk verkleind", aldus de Franse staatssecretaris voor digitale zaken, Cédric O, in een verklaring voor de publicatie. De verklaring werd ook gesteund door de Franse ministers Bruno Le Maire en Alain Griset.

"Of het voldoet aan de regels voor consumentenbescherming, of we gaan nog verder..."

Wish, een platform dat aan populariteit won door zijn vaak betaalbare en uitgebreide productselectie, verkoopt meestal artikelen van verkopers uit China en heeft zelf geen inventaris.

Uit het onderzoek van het DGCCRF bleek dat met name gezinsgerelateerde producten zorgen baarden: 95 procent van het geïnspecteerde speelgoed en de elektrische apparaten bleek niet aan de eisen te voldoen. 45 procent van het speelgoed en 90 procent van de apparaten werden als gevaarlijk beschouwd. Voorbeelden waren sieraden, een zeemeerminkostuum voor kinderen en led-kerstverlichting.

Bovendien bleek uit het onderzoek dat Wish zijn verplichtingen als distributeur met betrekking tot het uit de handel nemen en terugroepen van producten niet "op bevredigende wijze" nakwam. In de meeste gevallen werden de als gevaarlijk gemelde goederen binnen 24 uur uit de handel genomen, maar waren ze nog steeds op de site verkrijgbaar "onder een andere naam en soms zelfs van dezelfde verkoper".

Al in juli werd geprobeerd contact op te nemen met Wish, waarbij de DGCCRF er bij het platform op aandrong binnen twee maanden aan zijn verplichtingen te voldoen. Omdat het platform zijn verplichtingen niet nakwam, heeft de Franse regering het platform uit de lijst geschrapt om "de consument te beschermen en oneerlijke concurrentie van marktdeelnemers die de regelgeving inzake productveiligheid aan hun laars lappen, doeltreffend te bestrijden".

"Ofwel voldoet het aan de regels voor consumentenbescherming, ofwel gaan we nog verder en gaan we van de schrapping over tot een verbod van de site op Frans grondgebied," zei Le Maire in een interview met de radio-omroep, Franceinfo.

