Franse staat verlaagt eis tegen Shein in hoger beroep

Parijs (Frankrijk) - Waar de staat in eerste instantie de volledige blokkering van de Shein-website eiste vanwege de verkoop van illegale producten, eist de staat in hoger beroep nu de blokkering van alleen de ‘marketplace’ (marktplaats) voor externe verkopers op het Aziatische platform. Het hof van beroep in Parijs doet uitspraak op 19 maart.

Op 19 december wees de rechtbank in Parijs de eis tot volledige opschorting van de Shein-website in Frankrijk af, omdat deze ‘disproportioneel’ werd geacht. Wel erkende de rechtbank het bestaan van ‘ernstige schade aan de openbare orde’. De zaak draaide om de verkoop van sekspoppen die op jonge meisjes lijken, wapens van categorie A en verboden medicijnen.

In eerste aanleg had de staat zijn standpunt al afgezwakt door subsidiair een eis te formuleren die alleen gericht was op de opschorting van de marketplace voor producten van externe verkopers. Deze eis handhaaft de staat nu in hoger beroep.

Via zijn advocaat, Renaud Le Gunehec, heeft de staat de rechters verzocht Shein te bevelen terug te keren naar de situatie van begin november tot eind december 2025. Dit betekent een beperking van de activiteiten tot de verkoop van kleding van het merk Shein, met uitsluiting van alle producten van externe verkopers.

Begin november schortte Shein, als reactie op de controverse, op eigen initiatief de verkoop van producten van externe verkopers op om een interne audit uit te voeren. Sinds begin januari heeft het bedrijf zijn marktplaats geleidelijk weer opengesteld voor non-fashion producten.

De door de staat geëiste maatregel zou worden opgelegd voor een periode van drie maanden, onder toezicht van Arcom, de Franse toezichthouder voor digitale communicatie. De staat vraagt het hof van beroep ook om het platform te verplichten effectieve controlemaatregelen toe te passen om de terugkeer van illegale verkoop van vergelijkbare producten te voorkomen.

Subsidiair, als de eis tot opschorting van de marketplace wordt afgewezen, heeft de staat gevraagd om een ‘bevriezing’ van de huidige situatie in Frankrijk om de toetreding van nieuwe verkopers te voorkomen. De rechtbank had het bedrijf bovendien verplicht om de verkoop van pornografische producten voor volwassenen niet te hervatten zonder de implementatie van een effectief leeftijdsfilter.

Shein, vertegenwoordigd door advocaten Julia Bombardier en Kami Haeri, stelt, net als in eerste aanleg, dat de eis van de staat achterhaald is, omdat de betreffende producten snel zijn verwijderd en de schade daardoor,