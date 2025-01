Frasers beschuldigt Boohoo van geheime betalingen aan zoon van oprichter

Op 21 januari werd het voorstel van Frasers Group voor Boohoo-aandeelhouders uiteindelijk verworpen, wat betekent dat de oprichter van het fast-fashionconglomeraat, Mahmud Kamani, zijn positie als directeur zou behouden. Hoewel dit schijnbaar een einde maakte aan een hoofdstuk in de leiderschapsstrijd tussen de twee, lijkt er een nieuwe wending in het verhaal te ontstaan.

In een open brief, gepubliceerd na afloop van de algemene vergadering, beschuldigt Frasers Kamani en Boohoo nu van het doen van niet-gemelde betalingen van meer dan twee miljoen pond (2,3 miljoen euro) aan Umar Kamani, de oprichter en consultant van PrettyLittleThing (PLT) en Mahmuds zoon. Volgens rapporten aangehaald door Frasers zouden deze betalingen naar een bankrekening in Dubai zijn gesluisd. Frasers voegde eraan toe dat, ondanks herhaalde verzoeken om de details van deze overeenkomst openbaar te maken, er nog geen informatie is verstrekt.

De zorgen van Frasers betreffen ook de rol van Umar binnen PLT, een dochteronderneming van Boohoo waarvoor hij naar verluidt "consultancydiensten" verleent. Umar, die PLT in 2020 oprichtte, keerde in september 2024 terug naar het bedrijf nadat hij een jaar eerder was afgetreden als CEO. De titel van zijn nieuwe functie werd niet publiek bekendgemaakt, maar ten tijde van zijn terugkeer kondigde hij aan dat hij "de verantwoordelijkheid op zich zou nemen om PLT vooruit te helpen".

Boohoo opgeroepen om details over de beloning van PLT-oprichter te verstrekken

In zijn open brief erkent Frasers dat PLT "momenteel belangrijk is voor Boohoo's business, en bijdraagt aan de omzet, het merkenportfolio en de algehele strategie", waarbij het wordt beschreven als een kernmerk. In het licht van Umars rol bij PLT voegt Frasers er echter aan toe dat het "verrassend" is, "gezien het materiële belang van PLT voor Boohoo's business en het vermeende belang van Umar Kamani's rol bij PLT, dat geen details over Umar Kamani's beloning bij PLT aan Boohoo-aandeelhouders zijn verstrekt".

Frasers zegt "diep verontrust te zijn over de governance-praktijken van Boohoo en het gebrek aan transparantie van materiële overeenkomsten", die mogelijk in strijd zijn met de verplichtingen onder de AIM Rules for Companies, de UK Market Abuse Regulations en de 2018 Quoted Companies Alliance Corporate Governance Code. Het roept Boohoo daarom op om "dringend volledige details te verstrekken over de consultancyovereenkomst van Umar Kamani, inclusief de beloning die Umar Kamani ontvangt".

Frasers is herhaaldelijk afgewezen in zijn pogingen om het leiderschap van Boohoo te hervormen, waarbij het blijft volhouden dat er een vermeende "crisis" gaande is. Na de lancering van een Business Review door Boohoo in oktober, waarin werd gesuggereerd dat een mogelijke portfolio-splitsing zou kunnen plaatsvinden, heeft Frasers regelmatig zijn ontevredenheid geuit over hoe het bedrijf wordt geleid, met name in het licht van de tegenvallende financiële resultaten en de dalende aandelenkoers.

Zijn oproep om Mike Ashley en Mike Lennon als directeuren van Boohoo te benoemen werd aanvankelijk afgewezen door de in Manchester gevestigde modegigant, en werd later ook weggestemd door aandeelhouders in een bijeengeroepen algemene vergadering. Frasers vroeg Boohoo-aandeelhouders ook om te stemmen voor het ontslag van Mahmud Kamani, maar ook dit is niet gelukt.

Boohoo heeft nog niet gereageerd op de laatste beschuldigingen van Frasers, maar voorzitter Tim Morris en CEO Dan Finley hebben aandeelhouders blijven oproepen om de lopende Business Review te steunen en hebben Mahmuds "integrale deel van het leiderschapsteam" herbevestigd. Het heeft aandeelhouders verder gevraagd de voortdurende campagne van Frasers te negeren, die " erop gericht lijkt te zijn Boohoo te destabiliseren en de plannen van de raad van bestuur om aandeelhouderswaarde te ontsluiten en te maximaliseren te verstoren".