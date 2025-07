Frasers Group bezit meer dan 25 procent van de Hugo Boss-stemrechten

Het Britse detailhandelsconcern Frasers Group Plc heeft zijn aandeel in Hugo Boss AG verder uitgebreid. Frasers Group bezit nu rechtstreeks meer dan 25 procent van de stemrechten.

De moedermaatschappij van Sports Direct, Frasers en Flannels passeerde op twaalf juni de grens van 20 procent van de stemrechten. Enkele dagen later passeerde Frasers Group de grens van 25 procent van de stemrechten in het modeconcern uit Metzingen, deelde Hugo Boss vrijdag mee. Frasers Group houdt momenteel via verkochte putopties financiële instrumenten met betrekking tot 22,5 miljoen aandelen Hugo Boss. Dit komt overeen met ongeveer 23 procent van het totale kapitaal van het modebedrijf.

Frasers Group steunt de verbetering van de kapitaalefficiëntie van Hugo Boss AG. De steun past in een langetermijnwaardegerichte bedrijfsvoering, aldus het bericht. Volgens Fraser moeten de raad van bestuur en raad van commissarissen van het concern zich concentreren op het verhogen van de aandeelhouderswaarde. Dit kan door een verhoging van de aandelenkoers in plaats van dividenduitkeringen. Hugo Boss kan deze ingehouden middelen gebruiken voor ‘andere waardeverhogende maatregelen’. Het doel is het stimuleren van langetermijngroei en het verbeteren van de financiële flexibiliteit.

De aankondiging volgt nadat Michael Murray, CEO van Frasers Group, in mei werd benoemd tot lid van de raad van commissarissen van Hugo Boss AG. Frasers breidde zijn belang in april al verder uit.