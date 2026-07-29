Frasers Group bouwt belang van 4,16 procent op in Burberry

Het Britse retailconcern Frasers Group heeft een financieel belang van 4,16 procent in luxemodemerk Burberry Group plc (Burberry) bekendgemaakt. Dat blijkt uit een regulatoire melding die het in Londen gevestigde bedrijf op 28 juli 2026 publiceerde.

Het FTSE 250-retailbedrijf, onder leiding van miljardair Mike Ashley, heeft zijn financiële positie in het luxemerk de afgelopen dagen gestaag uitgebreid. Frasers Group verhoogde zijn belang van 3,05 procent per 24 juli 2026 door een grotere positie op te bouwen in verkochte putopties gekoppeld aan het aandeel van het merk.

Het retailconcern houdt het volledige financiële belang via verkochte putopties, zonder directe aandeelhouderschap. Dit vertegenwoordigt vijftien miljoen stemrechten in het Britse luxemerk. Na deze strategische opbouw wordt de groep de derde grootste aandeelhouder in Burberry, na MFS Investment en BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Dat blijkt uit gegevens van LSEG.

Strategische belang opbouw volgt op ingehouden outlook

De financiële stap in Burberry volgt op recente operationele ontwikkelingen bij beide bedrijven. Eerder deze maand hield Frasers Group zijn financiële outlook voor boekjaar 2027 in. De reden: lopende openbare overnamebiedingen op het Duitse modehuis Hugo Boss en de Australische schoenenverspreider Accent Group, wat de prognoses voor het komende jaar bemoeilijkt.

Uit een bericht van Reuters blijkt dat het Burberry-aandeel na publicatie van de regulatoire melding circa vijf procent hoger sloot. Het aandeel van Frasers Group steeg aan het einde van de handelsdag met 2,50 procent.