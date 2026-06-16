Frasers Group doet overnamebod op Accent Group

Het Britse retailconglomeraat Frasers Group plc kondigt een ongevraagd, volledig contant overnamebod aan. Het bod is voor alle uitstaande gewone aandelen in de Australische performance- en lifestyleschoenenretailer Accent Group Limited die het nog niet bezit.

Het bod is 0,65 Australische dollar per aandeel. Dit waardeert het resterende belang van 77,10 procent in het bedrijf op ongeveer 316 miljoen Australische dollar, wat overeenkomt met 166 miljoen pond. Aan het bod zijn geen voorwaarden verbonden en het waardeert de gehele Australische retailgroep op 390 miljoen Australische dollar.

De Britse onderneming heeft momenteel een belang van 22,90 procent in Accent Group. Dit is verworven tegen een historische gemiddelde prijs van meer dan 0,90 Australische dollar per aandeel. Volgens de Australische vennootschapswet is een formeel overnamebod vereist voor Frasers Group om zijn belang boven de drempel van twintig procent te verhogen.

Bestuur Accent Group adviseert aandeelhouders geen actie te ondernemen

Het bestuur van Accent Group geeft, in samenwerking met financieel adviseur Luminis Partners en juridisch adviseur Arnold Bloch Leibler, een eerste verklaring uit. Hierin adviseert het zijn aandeelhouders geen actie te ondernemen naar aanleiding van het ongevraagde voorstel.

Het bestuur benadrukt dat de biedprijs van 0,65 Australische dollar geen premie vertegenwoordigt ten opzichte van de laatste slotkoers van de aandelen op 12 juni 2026. De bestuursleden merken ook op dat het bod een 'on-market' aanbod is. Aandeelhouders die hun aandelen via de marktmakelaar verkopen, kunnen hun verkoop niet intrekken. Ook kunnen zij niet deelnemen aan eventuele prijsverbeteringen of concurrerende voorstellen.

De officiële biedingsperiode start bij de opening van de handel op de Australian Securities Exchange (ASX) op 30 juni 2026. Deze eindigt bij het sluiten van de handel op 30 juli 2026, tenzij verlengd of ingetrokken. Aandeelhouders kunnen hun aandelen vanaf 15 juni 2026 'on-market' verkopen aan de aangestelde makelaar, Barrenjoey Markets Pty Limited.

Strategische meningsverschillen over grensoverschrijdende retailuitrol aanleiding voor bod

Het vijandige bod volgt op een neerwaartse bijstelling van een lopend retailpartnerschap tussen de twee bedrijven. In april 2025 sloten de bedrijven een abonnements- en distributieovereenkomst voor de lancering van de retailformule Sports Direct in Australië. Het doel was 50 winkelopeningen over een periode van zes jaar.

Het oorspronkelijke uitbreidingsdoel is in mei 2026 naar beneden bijgesteld naar acht winkels in december 2026 en 30 winkels binnen drie jaar, waarbij het doel van 50 winkels voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Christopher Wootton, financieel directeur van Frasers Group, verklaart dat de recente financiële prestaties, het kapitaalbeheer en de groeistrategie onder leiding van Accent Group-voorzitter Lawrence Myers de aanleiding waren voor het overnamebod.

De Britse firma geeft aan herhaaldelijk pogingen te hebben ondernomen om constructief in gesprek te gaan met het zittende managementteam. De gesprekken gingen over dalende inkomsten, stijgende leningen en hoge dividenduitkeringen, maar er kwam geen betekenisvolle reactie. Het hoofddoel van het bod is het bereiken van een eigendomsniveau van minimaal 26 procent. Dit activeert het contractuele recht om een tweede bestuurslid te nomineren om de strategische operaties te beïnvloeden en de waarde van de investering te beschermen.

De transactie volgt op een bredere internationale expansiestrategie van Frasers Group. Vorige week lanceerde het bedrijf een vrijwillig openbaar overnamebod om de resterende aandelen van het Duitse modehuis Hugo Boss AG te verwerven voor ongeveer 1,98 miljard euro.