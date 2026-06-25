Frasers Group houdt voet bij stuk met overnamebod op Hugo Boss

In de overnamestrijd om Hugo Boss verhoogt grootaandeelhouder Frasers Group zijn bod niet. Dat meldt het bedrijf in Londen. De Britten proberen sinds medio juni via een vrijwillig openbaar bod de controle over het Duitse bedrijf te krijgen. Zij bieden 38 euro per aandeel. Frasers is een retailconglomeraat onder leiding van ondernemer Mike Ashley. De groep heeft volgens eerdere verklaringen een direct belang van ruim 26 procent in Hugo Boss. Het aandeel Hugo Boss reageert nauwelijks op de aankondiging en noteert donderdagmiddag op 37,72 euro, onder de biedprijs.

Hugo Boss was naar eigen zeggen medio juni niet op de hoogte van de stap van de grootaandeelhouder. Het management, onder leiding van CEO Daniel Grieder, hield zich daarna bewust op de achtergrond. Het bod is niet willekeurig: bij een overschrijding van de drempel van 30 procent was een verplicht bod op de overige aandeelhouders noodzakelijk geweest. Dit is wettelijk verplicht. De keuze voor een vrijwillig bod is gemaakt om de investering in Hugo Boss te consolideren, aldus het bedrijf.

Het concern heeft wereldwijd 20.000 werknemers, waarvan meer dan 4.400 in Duitsland. De vakbond IG Metall is voorlopig terughoudend met een oordeel over de overnamepoging. Barbara Resch, regiodirectrice voor Baden-Württemberg, zegt: “IG Metall neemt kennis van de overnameplannen van Frasers Group en zal de ontwikkelingen rond Hugo Boss nauwlettend volgen. Wij verwachten dat de belangen van de werknemers te allen tijde worden gewaarborgd.”

Het modeconcern kampt momenteel met een terughoudend koopgedrag van zijn klanten. Voor het lopende jaar verwacht het management een omzetdaling, na valuta-aanpassingen, in het midden tot hoge eencijferige procentbereik. Het resultaat voor rente en belastingen (EBIT) zal naar verwachting tussen de 300 en 350 miljoen euro liggen. In 2025 werd een omzet van circa 4,3 miljard euro geboekt, met een operationeel resultaat van 391 miljoen euro.