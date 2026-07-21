Frasers Group passeert drempel van 30 procent in overnamebod op Hugo Boss

Het Britse retailconcern Frasers Group heeft nog eens 2,55 miljoen aandelen in het Duitse modehuis Hugo Boss verworven. Het totale aandelenbelang komt daarmee op 30,28 procent. Met deze stap overschrijdt het bedrijf officieel de drempel van 30 procent voor een verplicht bod, zoals vastgelegd in de Duitse overnameregels.

De extra 2.549.900 gewone aandelen op naam vertegenwoordigen circa 3,69 procent van het aandelenkapitaal en de stemrechten in Hugo Boss. De verwerving vond plaats na uitoefening van putopties door relevante tegenpartijen op 17 juli 2026. Frasers houdt nu in totaal 20.897.361 aandelen, exclusief eventuele aandelen die zijn aangemeld in het kader van het vrijwillige openbare overnamebod.

Cashbod blijft open terwijl deadline nadert

Frasers lanceerde op 10 juni 2026 een vrijwillig openbaar cashbod op het in Metzingen gevestigde luxemerk, tegen 38 euro per aandeel. Op 25 juni 2026 bevestigde Frasers dat de biedprijs van 38 euro per aandeel definitief is en niet wordt verhoogd tijdens de aanmeldingsperioden.

De initiële aanmeldingsperiode sluit op 27 juli 2026 om middernacht CEST.

De raad van bestuur en de raad van commissarissen van Hugo Boss adviseerden aandeelhouders eerder het bod te verwerpen. Volgens hen weerspiegelt de prijs niet de intrinsieke waarde en het langetermijnpotentieel van het bedrijf. Frasers nodigt aandeelhouders echter uit de voorwaarden te aanvaarden en bevestigt zijn positie als strategisch investeerder.

Internationale overnamestrategie bepaalt groepsvooruitzichten

De verwerving van extra aandelen in Hugo Boss maakt deel uit van een bredere wereldwijde expansiestrategie van Frasers. Naast het bod op het Duitse merk lanceerde de groep een overnamebod op de markt van 0,65 Australische dollar per aandeel op de Australische schoenenretailer Accent Group, waarin het een belang van 22,9 procent houdt.

Vanwege de lopende openbare overnamebiedingen zag de raad van bestuur van Frasers onlangs af van een financiële prognose voor het boekjaar 2027. Mogelijke aanvaardingen kunnen leiden tot uiteenlopende bedrijfsuitkomsten. Het bedrijf rapporteerde een groepsomzet van 5,33 miljard pond over de 52 weken eindigend op 26 april 2026, mede gedragen door een stijging van 59,2 procent in internationale verkopen.