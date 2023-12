Frasers Group Plc koopt Matchesfashion

Aan de rij van grote overnames van 2023 kan een nieuwe deal worden toegevoegd. Britse groep Frasers Group Plc kondigt de overname van Matchesfashion aan in een persbericht.

Frasers zal honderd procent van de aandelen overnemen van in totaal zes dochterbedrijven die allemaal onder Matchesfashion vallen, zo blijkt uit het bericht. Matches Fashion is een e-tailer voor luxe mode voor dames en heren. In totaal worden er 450 merken verkocht via het platform. Matches Fashion is actief in 150 landen.

De deal betekent een redding voor Matchesfashion. Het bedrijf lijdt al enige tijd verlies, zo schrijft ook Frasers Group Plc in het statement. In het boekjaar 2023, dat eindigde op 31 januari 2023, bevat een verlies van 33,5 miljoen pond. Omgerekend is dit 38,7 miljoen euro.

Matchesfashion in handen van Frasers Group Plc

Al enkele dagen werd gehint op een mogelijke overname van Matchesfashion door Frasers Group Plc. De Britse groep heeft in recente jaren veel merken en bedrijven overgenomen. Zo kocht het het merk Missguided, maar verkocht deze in 2023 aan Chinese partij Shein. Ook kocht het mannemerk Gieves & Hawkes en verhoogt het al jaren structureel het aandeel in Boohoo en Asos.

Het is niet de enige grote overname van deze week. Eerder deze week kondigde e-tailer Farfetch aan dat het wordt overgenomen door Zuid-Koreaanse speler Coupang. Ook Farfetch verkeerde in problemen, net als Matchesfashion.