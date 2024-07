Frasers Group Plc vergroot belang in Hugo Boss AG

De Britse Frasers Group Plc heeft zijn belang in de Duitse luxemodegigant Hugo Boss AG verhoogd, zo blijkt uit een persbericht. Frasers heeft nu een netto belang in Hugo Boss van 490 miljoen euro. In mei was het belang van Frasers in het bedrijf nog 305 miljoen euro.

De Britse retailgigant heeft 7,99 procent van het totale aandelenkapitaal van Hugo Boss via gewone aandelen en 13,81 procent via een zogeheten ‘putoptie’ [een verkoopdeal die vooraf wordt afgesproken, red.].

Frasers investeerde in 2020 voor het eerst in Hugo Boss AG. De strategie was destijds om de groep te herpositioneren in de luxe-industrie. Naast Hugo Boss AG heeft de Britse groep belangen in onder meer de modebedrijven Asos en Boohoo.