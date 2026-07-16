Frasers Group rapporteert omzetstijging door uitbreiding van de ‘elevation strategy’

Het Britse retailconglomeraat Frasers Group maakt de financiële jaarresultaten bekend voor de 52 weken eindigend op 26 april 2026. Het bedrijf rapporteert een omzetstijging van 8,7 procent naar 5,3 miljard pond (6,25 miljard euro), sterk ondersteund door een internationale omzetgroei van 59,2 procent.

De gerapporteerde winst voor belastingen stijgt met 38,9 procent naar 527,80 miljoen pond. Volgens het management is de stijging op jaarbasis grotendeels te danken aan het uitblijven van reëlewaardeverliezen op aandelenderivaten, die worden aangehouden voor strategische investeringen.

De aangepaste winst voor belastingen daalde met vier procent naar 538 miljoen pond. Dit werd deels gecompenseerd door een winst van 33,80 miljoen pond uit de verkoop van de Coventry Arena voor 50 miljoen pond. Daarnaast was er een stijging van 117,70 miljoen pond in premies uit strategische investeringen.

Strategische merkgroei en internationale retailuitbreiding

De brutomargepercentages van de groep en de retail stijgen met respectievelijk 160 en 150 basispunten. Dit is het gevolg van een betere producttoegang en een gunstigere retailmix. De kernactiviteiten van Sports Direct en Flannels blijven groeien als aandeel in de totale omzet.

De Britse sportdivisie ziet de handelswinst stijgen met 17,6 procent naar 559,40 miljoen pond, mede dankzij een vermindering van juridische en reglementaire voorzieningen. In het premium lifestyle-segment keert luxemerk Flannels terug naar omzetgroei. Dit draagt bij aan een verbetering van de brutomarge van de divisie met 290 basispunten. De totale retailwinst uit handel groeit met 22,1 procent naar 912,50 miljoen pond.

Michael Murray, CEO van Frasers Group, licht toe: “De ‘Elevation Strategy’ wordt steeds sterker. Het positieve momentum van merkpartners en de sterke feedback van consumenten bevestigen onze strategie en geven ons het vertrouwen om met ambitie en overtuiging door te gaan.”

Murray merkt echter op dat de sector in de tweede helft van het jaar de gevolgen blijft voelen van zware handelsomstandigheden. Ook is er sprake van een getemperd consumentenvertrouwen en overtollige voorraden in de hele sector.

De groep breidt haar wereldwijde aanwezigheid uit door de voltooide overnames van Holdsport in Zuid-Afrika en XXL in de Scandinavische landen. Daarnaast opent de groep de eerste partnerwinkels in Malta, Australië en het Midden-Oosten. Na het einde van het boekjaar voltooit het bedrijf de verkoop van Sports Direct Malaysia voor 150 miljoen dollar. De verkoop omvat een langlopende royaltyovereenkomst met retailoperator Map Active.

De binnenlandse vastgoedinvesteringen gaan door met de aankoop van winkelcentra en retailparken in Swindon en Braehead. Na afloop van de periode rondt het bedrijf de overname van de retailoutlets in East Midlands en York af voor 370 miljoen pond.

Strategische aandeleninvesteringen en financiële vooruitzichten

Het bedrijf bevordert zijn strategische investeringen gedurende de periode. Het verkrijgt bestuurszetels bij het Duitse modelabel Hugo Boss en het Britse luxemerk Mulberry. De bedrijfsbelangen in Hugo Boss stijgen naar 25 procent gedurende het boekjaar 2026 en bereiken 26,10 procent na het einde van het boekjaar. De investering in de Australische schoenendistributeur Accent Group bereikt 22,90 procent.

Na het einde van het boekjaar lanceert de retailgroep een vrijwillig openbaar overnamebod van 38 euro per aandeel op het volledige aandelenkapitaal van Hugo Boss. Daarnaast is er een overnamebod op de markt van 0,65 Australische dollar per aandeel voor Accent Group.

Het financiële dienstverleningsplatform Frasers Plus registreert 340 miljoen pond aan retailomzet in het boekjaar 2026. Dit is een stijging ten opzichte van de 195 miljoen pond in het voorgaande boekjaar. De divisie sluit de periode af met 1,10 miljoen actieve klanten, goed voor 20,50 procent van de Britse online omzet van de groep.

De groep wordt ondersteund door een termijnlening en een doorlopende kredietfaciliteit van 3,30 miljard pond, die is verlengd tot juli 2029. Vanwege de lopende overnametransacties voor Hugo Boss en Accent Group, stelt de raad van bestuur dat het op dit moment niet gepast is om formele financiële richtlijnen te geven voor het boekjaar 2027.