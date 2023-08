Frasers Group vergroot belang in Asos naar bijna 17 procent

De Britse retailgigant Frasers Group vergroot zijn belang in mode e-tailer Asos tot 17 procent. De groep verklaart in een statement van The Stock Market dat het zijn aandelen in Asos heeft verhoogd van 10,5 naar 16,8 procent.

De aandelenkoers van Asos blijft dalen, omdat de retailer te maken heeft met een dalende vraag. In de meest recente financiële update daalde de omzet met 11 procent tot 858,9 miljoen pond, omgerekend 996,9 miljoen euro.

Een positief punt is dat het bedrijf in dezelfde periode winst maakte, met een aangepaste winst voor rente en belasting (EBIT) die meer dan 20 miljoen pond (23 miljoen euro) hoger was dan een jaar eerder.

In juni meldde het bedrijf dat het op koers lag om in de tweede helft van het jaar 2023 een aangepast EBIT tussen 40 en 60 miljoen pond (46 en 69 miljoen euro) te realiseren.

Dit is de laatste in een reeks investeringen door Frasers Group naarmate het zijn winkelimperium blijft uitbreiden. In de afgelopen maanden heeft het bedrijf ook zijn belangen in Boohoo en N Brown vergroot.