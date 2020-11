Frasers Group vergroot belang in Mulberry

Frasers Group heeft zijn aandeel in het Britse luxe handtaslabel Mulberry verhoogd van 12,5 procent naar 29,6 procent.

De groep, voorheen bekend als Sports Direct, kocht in februari voor het eerst een belang in Mulberry als onderdeel van de inspanningen van het bedrijf om zich te herpositioneren als meer een kwalitatief hoger bedrijf.

De groep zei destijds: “Een belangrijke strategische prioriteit voor Frasers Group is het verhogen van onze retail propositie en het opbouwen van sterkere relaties met premium merken van derden. Frasers Group kijkt uit naar een nauwere samenwerking met Mulberry ten behoeve van de aandeelhouders van beide bedrijven”.

Frasers Group, die eigenaar is van House of Fraser, Flannels, Jack Wills en Evans Cycles, heeft dit jaar ook aandelen in Hugo Boss gekocht.

Directeur Mike Ashley heeft eerder gezegd dat hij wil dat Frasers de “Harrods of the high street” wordt.

Dit artikel is geschreven door Huw Hughes en vertaald door Georgia Oost.