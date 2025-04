Frasers Group verhoogt belang in Hugo Boss aanzienlijk

De Britse Frasers Group, eigenaar van winkelketens zoals Sports Direct, breidt zijn investering in het Duitse luxemerk Hugo Boss aanzienlijk uit door de verkoop van extra putopties.

Samenvatting Frasers Group breidt zijn investering in Hugo Boss uit door de aankoop van extra putopties en aandelen.

De maximale totale blootstelling van Frasers Group aan Hugo Boss bedraagt ongeveer 1,02 miljard euro.

Frasers Group-CEO Michael Murray is genomineerd voor een zetel in de raad van commissarissen van Hugo Boss.

Met deze transactie vergroot Frasers Group zijn bestaande belang. Het bedrijf bezit nu direct meer dan 13,5 miljoen aandelen van Hugo Boss, wat neerkomt op een belang van 19,2 procent in het totale aandelenkapitaal. Daarnaast kan Frasers via de putopties tot 16,7 miljoen extra aandelen verwerven, waardoor het belang bij uitoefening kan oplopen tot 23,7 procent.

Op basis van de laatste slotkoers bedraagt de maximale totale blootstelling van Frasers Group aan Hugo Boss, inclusief ontvangen premies en uitoefenprijzen van de putopties, ongeveer 1,02 miljard euro (850 miljoen pond/1,12 miljard dollar).

Frasers Group benadrukt dat deze investering past binnen de bredere strategie om samenwerkingen in de retailsector te ontwikkelen. Als verdere versterking van de banden tussen beide bedrijven is Frasers Group-CEO Michael Murray genomineerd voor een zetel in de raad van commissarissen van Hugo Boss, waarover wordt gestemd tijdens de algemene vergadering in mei 2025.

Volgens experts komt de toenemende interesse van Frasers Group in Hugo Boss op een moment dat het luxemerk een volatiele markt doorkruist. Door zijn belang te vergroten via zowel directe aandelen als financiële instrumenten, positioneert Frasers Group zich als een belangrijke speler in de toekomst van Hugo Boss.