Frasers Group verhoogt belang in Mulberry naar meer dan een derde

Frasers Group heeft voor de tweede keer in een maand haar aandeel in het Britse luxe handtassenlabel Mulberry vergroot, waardoor haar totale aandeel van 29,6 procent naar 36,8 procent is gestegen.

Frasers Group, voorheen bekend als Sports Direct, kocht eerst een 12,5 procent belang in Mulberry in februari als stap naar hun ontwikkeling tot een meer luxe bedrijf.

De groep zei dat het een ”zeer belangrijke strategische prioriteit voor Frasers Group de verhoging van ons kleinhandelsvoorstel en de bouw van sterkere verhoudingen met de merken van de premie derde eerder” is.

Begin november verhoogde Frasers dat naar 29,6 procent. Directeur van verhoging Michael Murray zei in een verklaring op het moment: “We zijn er trots op dat we onze betrokkenheid met deze groeiende relatie tussen Mulberry en de Frasers Group kunnen tonen door onze investering in dit iconische Britse merk te verhogen.”

Frasers Group, die House of Fraser, Flannels, Jack Wills en Evans Cycles bezit, kocht dit jaar ook aandelen in het Duitse label Hugo Boss. Chief Mike Ashley heeft eerder gezegd dat hij wil dat Frasers “the Harrods of the high street” wordt.

Dit artikel is geschreven door Huw Hughes en vertaald door Georgia Oost