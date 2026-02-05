Frasers Group verwerft meerderheidsbelang in het Italiaanse Maxi Sport

De Britse retailgigant Frasers Group verwerft een meerderheidsbelang in Maxi Sport SpA, een Italiaanse multi-sport retailer, als onderdeel van zijn wereldwijde expansiestrategie. De exacte voorwaarden en details van de overeenkomst, inclusief de omvang van het verworven belang, zijn in de aankondiging niet direct bekendgemaakt. De eigenaren van Maxi Sport, Emanuele, Giovanni, Ester en Guilia Sala, behouden een aandeel en hun posities in het leiderschapsteam.

Michael Murray, CEO van Frasers, zegt in een reactie uit te kijken naar de samenvoeging van de internationale ervaring van de groep met de regionale expertise van Maxi Sport. Het doel is de groei van het aanbod van de retailer.

Frasers overweegt toekomstige lancering van Sports Direct in Italië

De overname lijkt de eerste stap in een bredere samenwerking tussen de twee partijen. Murray onthult dat er naast de uitbreiding van de capaciteiten van Maxi Sport, ook potentieel is voor een toekomstige lancering van Frasers' vlaggenschipmerk Sports Direct in Italië.

Met de toevoeging van Maxi Sport aan zijn portfolio, zet Frasers de groei van zijn wereldwijde aanwezigheid voort als onderdeel van de doorlopende ‘Elevation Strategy’. Deze strategie is gericht op de premiumisering van het merkenportfolio en het internationale netwerk, met name in Europa en Azië-Pacific.

Maxi Sport is een belangrijke toevoeging aan deze inspanningen. Het bedrijf heeft al achttien winkels in Italië en biedt een scala aan premium sportproducten en winteruitrusting in meerdere categorieën. Daarnaast is het eigenaar van een aantal sportretailmerken, waaronder Space23, BSS, Frisco, Athletic en Special.

De overname volgt op de aankoop van de Hongaarse en Roemeense bedrijfsonderdelen van Hervis door Frasers. Hiermee voegt het bedrijf meer dan 75 winkels toe aan zijn Centraal-Europese portfolio.