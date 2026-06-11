Frasers kondigt overnamebod van 2 miljard euro op Hugo Boss aan

Londen - De Britse modegroep Frasers, reeds eigenaar van meer dan een kwart van het Duitse premiumkledingmerk Hugo Boss, kondigt woensdag de intentie aan tot overname van het resterende kapitaal voor bijna twee miljard euro.

Aangezien Hugo Boss een beursnotering in Frankfurt heeft, is Frasers van plan een ‘vrijwillig openbaar overnamebod conform de Duitse wet’ te lanceren. Dit bod betreft de aandelen die ‘ongeveer 73,94 procent van het aandelenkapitaal’ vertegenwoordigen, preciseert de Britse groep in een persbericht na sluiting van de beurs.

“Hugo Boss is een belangrijke merkpartner voor Frasers en een van de vijf belangrijkste merken binnen de groep”, voegt het Britse bedrijf toe. Het bedrijf is van plan 38 euro per aandeel te bieden. Dit komt neer op een totaal van ongeveer 1,978 miljard euro voor het kapitaal dat het nog niet in handen heeft.

Het aandeel van de Hugo Boss-groep, waarvan de nettowinst in 2025 met zeventien procent steeg tot 249 miljoen euro, sloot woensdag in Frankfurt op 36,46 euro. Frasers presenteert zich als een ‘langetermijninvesteerder’ in het Duitse bedrijf. De groep stelt zich ‘positief’ op tegenover de voorzitter van de raad van toezicht, Stephan Sturm, en de directeur, Daniel Grieder. Frasers prijst hun ‘strategie voor duurzame groei en versterking van de merkwaarde’.

Frasers verwacht dat de transactie “in de tweede helft van 2026 wordt afgerond”.

De Britse groep, eigenaar van onder meer de keten Sports Direct, zag de nettowinst in het gebroken boekjaar eindigend in april 2025 dalen met 23 procent tot 292,1 miljoen pond (339 miljoen euro). Dit zijn de meest recente jaarcijfers.