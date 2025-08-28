Free People stuwt resultaten Urban Outfitters, Inc. in eerste halfjaar

Amerikaanse modegroep Urban Outfitters, Inc. heeft in het eerste halfjaar zowel een omzet- als een winststijging genoteerd.

Urban Outfitters, Inc. is het moederbedrijf van onder andere retailers Anthropologie en Urban Outfitters, modemerk Free People en kledingverhuurbedrijf Nuuly.

De omzet van het concern steeg in de eerste zes maanden met 11 procent. Hierdoor werd een recordomzet van 2,83 miljard dollar (2,4 miljard euro) behaald. De grootste stijging was te zien bij het merk Free People, dat het concern toeschrijft aan een toename van wholesaleverkoop aan ‘speciaalzaken’. Bij elk van de bedrijven die onder de groep vallen werd een omzetstijging genoteerd tijdens het halfjaar.

Het netto inkomen van het bedrijf steeg van 179 miljoen dollar een jaar eerder naar 252 miljoen dollar in het eerste halfjaar van het huidige boekjaar.