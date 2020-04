Freelancers en de coronacrisis: model Marije Achterbosch

Ontwerpers, stylisten, schrijvers, fotografen, vormgevers, producenten: in de mode zijn freelancers overal. Zelfstandig en flexibel werken heeft zo zijn voordelen, maar het betekent ook grotere risico’s. Nu steeds meer collecties, producties en evenementen worden geannuleerd als gevolg van de coronacrisis, lopen voor veel freelancers de opdrachten terug. Wat zijn voor hen de gevolgen? Wat houdt hen bezig? FashionUnited spreekt verschillende freelancers uit de mode-industrie over de impact van de coronacrisis op hun werksituatie.

Deze week is dat Marije Achterbosch. Zij werkt als fotomodel voor opdrachtgevers verspreid over Europa, waaronder MaxMara, Massimo Dutti, MatchesFashion, Ami Paris en Scotch & Soda. Ze wordt internationaal vertegenwoordigd door verschillende modellenbureaus, waaronder Elite en Modelwerk. Behalve model is Achterbosch ook mede-eigenaar van het Amsterdamse café Matcha Mafia, dat ze runt samen met haar vriend en een goede vriendin. FashionUnited spreekt haar over de telefoon.

Hoe ziet je werksituatie er gewoonlijk uit?

Ik werk fulltime als model. Ik doe vooral editorials, en fotoshoots voor bijvoorbeeld webshops. Ik woon in Amsterdam, maar ik ben eigenlijk veel weg. Vaak voor twee of drie weken, naar Londen, Parijs, Spanje, Madrid, Barcelona, Milaan… Dan ga ik langs bij mijn agenten en bij klanten voor castings en opdrachten. Soms heb ik in die weken veel opdrachten, andere keren vooral veel castings. Dan zijn die reizen vooral inversteringen in de toekomst. Af en toe krijg ik een direct booking. Dat is een opdracht waar geen casting aan vooraf gaat. Dan vlieg ik alleen voor de opdracht op en neer: twee dagen shooten, en dan weer naar huis.

Als ik in Amsterdam ben, ben ik niet zo druk met modellenwerk. Ik heb er minder opdrachtgevers. In die periodes houd ik me meer bezig met Matcha Mafia. Ik ben verantwoordelijk voor de recepten.