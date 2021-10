French Connection accepteert overnamebod van consortium

French Connection Plc wordt overgenomen door een nieuw opgericht consortium, zo blijkt uit een financieel document van de groep. De deal schat de Britse moderetailer op een waarde van 29 miljoen pond, omgerekend 33,9 miljoen euro.

Onder het consortium van bieders, genaamd MIP Holdings ltd, bevindt zich ook Apinder Singh Ghura, een van de huidige aandeelhouders van het bedrijf. Singh Ghura heeft op dit moment al 24.95 procent van de aandelen in handen. Het consortium biedt French Connection Plc 30 pence per aandeel, omgerekend 34 eurocent per aandeel.

Verlossing voor French Connection Plc: overnamebod is binnen

De oprichter van French Connection Plc, Stephen Marks, deelt in het document dat hij nadat de deal is afgerond, het bedrijf zal verlaten. Marks heeft op dit moment 41,5 procent van de aandelen in handen. “Dit is de juiste tijd voor mij om een stap terug te nemen van het bedrijf dat ik heb opgericht in 1972. Ik wil graag iedereen bedanken en hun bijdrage aan onze prestaties de afgelopen jaren. Het was altijd onze intentie om te zoeken naar de juist eigenaars-structuur voor het bedrijf op het moment dat het bedrijf weer op het juiste pad was. Na een formeel verkoopproces [dat in maart dit jaar werd gestart, red.], is het French Connection bestuur tot de conclusie gekomen dat het bod gemaakt door MIP eerlijk en redelijk is.”

“We zijn blij dat we een overeenkomst hebben bereikt met de directeuren van French Connection over deze aangeraden acquisitie,” aldus Singh Ghura, in het bericht. “WE zien uit naar het werken met het management van French Connection om MIP’s strategische plan uit te voeren en te implementeren die voor toekomstige groei en winstgevendheid moet zorgen.”

Al sinds 2018 wordt er gesproken over een mogelijke overname of verkoop van French Connection Plc. Begin dit jaar leek een overname dichtbij te zijn, het bedrijf was namelijk in gesprek met twee potentiele kopers. Deze deal kaatste echter af waardoor een officieel verkoopproces werd gestart.