FTM: Nederlandse merken hebben moeite met behalen doelen Denim Deal

In oktober 2020 sloot de toenmalige staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, met vier denimmerken (Kings of Indigo, Kuyichi, Mud Jeans en Scotch & Soda) de Denim Deal. Daarna sloten meer merken, inzamelaars en zelfs nationale en lokale overheden zich aan bij de deal. De Denim Deal loopt af op 31 december 2023. Het doel was voor die tijd minstens 5 procent gerecycled materiaal in al hun denimproducten te gebruiken en met z’n allen 3 miljoen spijkerbroeken te produceren waarvan minstens 20 procent pcr-materiaal bevat. Wat blijkt? Grote Nederlandse denimmerken komen de afspraak niet na, zo schrijft Follow The Money.

Disclaimer: Follow The Money heeft gebruikgemaakt van de monitor uit 2022. Zoals eerder genoemd loopt de deal tot en met 2023. Deze eindstand zal in een latere monitor nog bekend worden gemaakt.

Follow The Money vroeg de bijdrage aan de Denim Deal van Nederlandse denimmerken op. Daaruit blijkt dat Garcia in 2022 550.000 spijkerbroeken verkocht. Daarvan bevat slechts 23 procent minstens 20 procent pcr-materiaal en 31 procent van de hele collectie bevat minstens 5 procent pcr-materiaal. “We moesten van ver komen”, vertelt Stefan van Dooijeweerd, Chief Product Officer bij JOG Group, het moederbedrijf van Garcia, én interim CEO van Chasin’, aan FTM. “In 2020 maakten we nog geen items met pcr-materiaal. Voor 2023 verwachten we 80 procent van onze spijkerbroeken met 20 procent pcr te maken. Ik ben heel trots op wat we hebben bereikt, dankzij de Denim Deal." Wat Chasin’ betreft vertelt hij dat de behaalde aantallen daar ‘minimaal’ zijn. De prioriteiten bleken daar ergens anders te liggen.

Naast Garcia en Chasin’ behaalde ook Kuyichi de doelstelling niet. Dit merk voorzag 29 procent van zijn broeken van ten minste 20 procent gerecycled materiaal. 33 procent van de gehele collectie bevat minimaal 5 procent gerecycled materiaal. Dat Kuyichi de doelstellingen niet behaalde, komt mede door de vraag van klanten naar spijkerbroeken van biologisch materiaal. “De certificeringsstandaard GOTS staat ons niet toe om gerecycled materiaal toe te voegen, omdat we niet kunnen garanderen dat er geen pesticiden zijn gebruikt. We hoopten daar in deze periode met GOTS uit te komen, maar dat is niet gelukt”, aldus CSR-manager Daemen tegen FTM. Ook opvallend is het feit dat Scotch & Soda, na de doorstart, juist uit de deal stapte.

Desondanks de niet-behaalde doelstelling van diverse Nederlandse denimmerken, is beleidsadviseur Arnoud Passenier van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat wel tevreden met de 1,1 miljoen broeken met 20 procent gerecycled materiaal. “Maar van de doelstelling om minimaal 5 procent pcr toe te passen in alle collecties had ik meer verwacht. Ik had gehoopt dat productiebedrijven zoals Bossa standaard 5 procent pcr in hun stoffen zouden stoppen, ongeacht de vraag van merken. Dat hadden ze bij het tekenen van de deal ook beloofd”, aldus de beleidsadviseur volgens FTM.

