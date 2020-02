Full year resultaat Dillard's daalt met 35 procent

Het bedrijf maakte dinsdag bekend dat de omzet voor het hele jaar is gedaald. De omzet nam af met 2.4 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De netto winst van het bedrijf over het hele jaar bedraagt 6,204 miljoen dollar, tegen met 6,356 miljoen dollar een jaar eerder. Daarnaast is de omzet gekrompen naar 6,204 miljoen dollar. Vergeleken met 3 procent vorig jaar, is de omzet marge van het bedrijf gedaald naar 2 procent.

Dillard's (NYSE: DDS) is een Amerikaanse luxe warenhuisketen. De eerste Dillard's winkel werd in 1938 geopend door William T. Dillard. De winkels van Dillard's bieden een brede selectie van koopwaar en zijn voorzien van producten van zowel nationale als internationale merken. Het bedrijf exploiteert een online winkel en meer dan 292 Dillard's winkellocaties en 27 ontruimingscentrale in de Verenigde Staten.

