Furla stelt beursintroductie uit

Furla stelt haar plannen om naar de beurs te gaan, uit. Dat bevestigt Alberto Camerlengo, CEO van het Italiaanse luxebedrijf, in een interview met zakenkrant Affari e Finanza. Furla blijft in handen van haar oprichtende familie Furlanetto.

De beursintroductie is niet volledig uitgesloten, maar zal op korte termijn niet plaatsvinden omdat Furla onafhankelijk wil blijven. “Het bedrijf is enorm gegroeid en de familie gelooft dat het nog steeds een onuitgesproken waarde heeft om de IPO van het bedrijf uit te stellen,” aldus Camerlengo tegenover de krant.

De aandelen in Furla zijn momenteel in handen van twee partijen. De familie Furlanetto bezit 30 procent van de aandelen. De overige 70 procent is in handen van Bloom, de holding van Furla-voorzitter Giovannna Furletto.

Furla, opgericht in 1927, beschikt over 490 winkels in bijna honderd landen wereldwijd. Daarnaast heeft het luxemerk zo’n 1.200 verkooppunten.