Fusie Dick's-Foot Locker: aandeelhouders kiezen voor aandelenoptie
Dick's Sporting Goods en Foot Locker hebben de voorlopige resultaten bekendgemaakt met betrekking tot de wijze van betaling die de aandeelhouders van Foot Locker zullen ontvangen in de fusie van de bedrijven. De deadline voor aandeelhouders om te kiezen tussen contanten of aandelen Dick's was 29 augustus 2025.
Elk aandeel Foot Locker kon worden ingewisseld voor 24 dollar in contanten of 0,1168 aandelen van het bedrijf. Aandeelhouders die geen geldige keuze hebben gemaakt, ontvangen de contante vergoeding.
De voorlopige resultaten laten zien dat ongeveer 92,6 procent van de Foot Locker-aandeelhouders koos voor de aandelenoptie, terwijl slechts 1,2 procent koos voor de contante optie. De resterende 6,2 procent van de aandeelhouders maakte geen geldige keuze. Deze laatste groep ontvangt contanten voor hun aandelen, met uitzondering van de 4,5 procent van de aandelen die reeds in handen zijn van Dick's Sporting Goods. Deze worden zonder betaling geannuleerd na voltooiing van de fusie.
Deze resultaten zijn voorlopig en worden definitief vastgesteld voordat de fusie naar verwachting op 8 september 2025 wordt afgerond.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren.
