Fusie en naamswijziging: Fashionette AG gaat verder als The Platform Group

Zoals eerder deze maand al aangekondigd is de fusie van Fashionette AG door The Platform Group GmbH &Co KG inmiddels succesvol afgerond, zo meldt The Fashion Network. Na de overname volgt ook een naamswijziging: de Duitse website gaat binnenkort verder onder de naam The Platform Group.

De aandelen van het voormalige Fashionette AG zullen in de toekomst worden genoteerd als The Platform Group AG aan de Frankfurt Stock Exchange. “Ik ben blij dat we met The Platform Group nu een nieuw bedrijf op de beurs hebben. Het is winstgevend, actief in achttien sectoren met zijn softwareoplossingen en groeit aanzienlijk”, aldus Dominik Benner, CEO van Fashionette AG.

Eerder maakte het Duitse modebedrijf bekend zich te focussen op het luxe mode-segment. In maart zette het bedrijf een streep door de beauty-afdeling in het kader van kostenbesparingen.