FW21 United Kickoff-campagne start half januari

Om inkopers een zo goed mogelijk beeld te geven van de herfst/wintercollecties 2021-22 en om unieke trend inzichten te bieden, heeft FashionUnited de FW21 United Kickoff-campagne aangekondigd.

Om de modebranche zo efficiënt mogelijk te helpen maken en om nog meer professionals met elkaar in contact te brengen, zullen duizenden gebruikers in januari samenkomen op het FashionUnited netwerk voor FW21-webinars, presentaties en andere initiatieven die gepresenteerd zullen worden op het gratis platform.

Nu de meeste traditionele vakbeurzen zijn uitgesteld of geannuleerd, evolueert de mode-industrie sneller naar digitalisering en zal ook het komende inkoopseizoen niet meer zijn zoals we gewend zijn.

Het hebben van de juiste informatie is nog nooit zo cruciaal geweest voor inkopers. Met de lancering van de FashionUnited Marketplace is een gemakkelijk te navigeren marketplace gecreëerd waarmee door collecties kan worden gebladerd en op thema's kan worden gezocht die zo toegankelijk mogelijk zijn voor inkopers.

Met veel merken die elke dag collecties toevoegen, wordt de Marketplace in snel tempo de plek waar retailers de nieuwste trends kunnen vinden en kopen voor de komende seizoenen en actuele voorraad kunnen inkopen.

Als onafhankelijk internationaal B2B netwerk heeft FashionUnited als doel om de modebranche efficiënter en transparanter te helpen maken, en om professionals uit de branche te helpen hun werk in de mode gemakkelijker te maken.

Houd voor meer informatie over de FW21 United Kickoff de nieuwste posts in de gaten, en de campagne artikelen die in vijf verschillende talen beschikbaar zullen zijn.