FY19 resultaat LVMH stijgt met 15 procent

Het bedrijf maakte dinsdag bekend dat de omzet voor het is toegenomen. De omzet groeide met 15 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De netto winst van LVMH voor het bedraagt 11,504 miljoen euro, tegen 10,003 miljoen een jaar eerder. Daarnaast is de omzet gegroeid naar 53,670 miljoen euro.

LVMH Moët Hennessy Hennessy Louis Vuitton (EPA: MC), beter bekend als LVMH, is een Frans luxegoederenconcern met het hoofdkwartier in Parijs. Het bedrijf werd opgericht in 1987 en wordt geleid door Bernard Arnault en zijn familie. Luxe merken als Berluti, Loewe, Christian Dior, Celine en Givenchy maken deel uit van de groep.

