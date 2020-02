FY19 resultaat Moncler neemt toe met 9 procent

Moncler heeft maandag de resultaten bekendgemaakt. De netto winst van het bedrijf is gegroeid. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is de omzet met 15 procent gestegen.

De netto winst van Moncler voor het bedraagt 362 miljoen euro, tegen 332 miljoen een jaar eerder. De omzet steeg naar 1,628 miljoen euro.

Moncler is een Italiaans kleding- en lifestyle bedrijf, het meest bekend om zijn luxe donsjacks en sportkleding. Moncler was oorspronkelijk een Frans merk, maar werd in 2003 overgenomen door een Italiaanse ondernemer. Het merk is sinds 2013 beursgenoteerd in Milaan.

